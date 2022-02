Sanremo, l’ex vincitore fa preoccupare i fan: “Sono stato male per il Covid”

La confessione dopo essere guarito, l’ex vincitore di Sanremo ha fatto preoccupare i fan per aver svelato di essere stato male col Covid

Le conseguenze legate al contagio da Covid sono diverse di soggetto in soggetto, c’è chi non ha alcun sintomo e chi, invece, teme per la sua stessa vita. L’ex vincitore di Sanremo si è spaventato tanto dopo averlo contratto.

Non mi avete fatto niente è il brano con cui Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto 68° Festival di Sanremo. Da allora i due cantanti hanno accresciuto la loro fama in Italia, ma soprattutto nel mondo per quel che riguarda il cantautore albanese che ha raccolto un’importante cerchia di fan attorno a lui.

Sono proprio quest’ultimi ad essere preoccupati per il loro cantate preferito dopo che ha postato una serie di tamponi positivi: “Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto”.

Ermal Meta travolto dal supporto dei fan sui social

Ciao Ragazzi,

Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto.

Ermal pic.twitter.com/EC0fV9BWHS — Ermal Meta (@MetaErmal) February 16, 2022

Tre tamponi, tutti positivi: Ermal Meta non ha avuto scampo. Nonostante le tre dosi di vaccino, come lui ha confessato, sembrerebbe essere stato abbastanza male ed aver subito qualche conseguenza del contagio. Certamente nulla di preoccupante per il cantautore albanese che, nel frattempo, riceve migliaia di messaggi di supporto affinché si rimetta presto e torni a cantare in pubblico.

Oltre al danno, anche la beffa perché Ermal Meta si sarebbe dovuto esibite sabato 26 febbraio al PalaInvent di Jesolo con la prima data del suo tour nei teatri. Gli altri impegni sono previsti per le principali città italiane da Nord a Sud, da Udine, passando per Milano, Torino, poi Roma, Napoli, Bari, Lecce e Catanzaro contando oltre 27 date alcune delle quali in sold out.