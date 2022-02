Referendum: quando si vota e su cosa. I quesiti ammessi sulla giustizia

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili cinque degli otto quesiti proposti ed ha stabilito che vengano sottoposti al voto. A distanza di sei anni dall’ultimo voto, i cittadini italiani saranno chiamati a una consultazione referendaria abrogativa. Non si sa ancora la data precisa, ma verrà definita presto. Si voterà sicuramente una domenica compresa tra il 15 aprile e il 16 giugno, e sarà necessario il raggiungimento del quorum di validità. Cioè dovrà partecipare al referendum la maggioranza degli aventi diritto al voto.

A cosa saranno chiamati a rispondere i cittadini italiani

I quesiti a cui rispondere saranno sulla legge Severino per eliminare le regole che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali Ue e italiane di chi è stato condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri reati gravi.

E anche per eliminare una parte dell’articolo 274 del codice penale e ridurre l’ambito dei reati a cui è consentita l’applicazione delle misure cautelari, in particolare della carcerazione preventiva.

Ci sarà poi un quesito sulla separazione delle carriere per non consentire più il cambio di funzioni tra giudici e pubblici ministeri e viceversa.

Inoltre si voterà per modificare le procedure di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, eliminando la norma che prevede che ogni candidatura vada sostenuta da almeno 25 presentatori.

Infine si deciderà per consentire il voto agli avvocati che siedono nei Consigli giudiziari anche sulle valutazioni di professionalità dei magistrati (punto questo, già previsto nella riforma Cartabia). Come detto, si tratta di 5 referendum abrogativi.