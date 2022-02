Raffaella Fico e l’assenza dallo studio del GF Vip 6: la sua verità

Raffaella Fico ha finalmente rotto il silenzio ed ha spiegato in un’intervista il motivo per cui, dopo la sua eliminazione dal GF Vip 6, è quasi sempre stata assente dallo studio di Canale 5 durante le dirette.

L’esperienza di Raffaella Fico al GF Vip 6 è stata breve ed abbastanza tormentata. La soubrette napoletana ha abbandonato la casa del reality show durante la dodicesima puntata, ma già dalla prima serata del programma c’erano stati dei pesanti screzi con Soleil Sorge, che lei aveva promesso in studio di voler querelare al più presto.

Dopo la sua eliminazione dal GF Vip 6, molti spettatori hanno notato la sua assenza dagli studi Mediaset nelle puntate successive. Inizialmente, in molti hanno pensato che fosse arrabbiata per la sua esperienza nel reality, ma una breve apparizione di lei aveva spento le polemiche. Successivamente, la Fico è scomparsa di nuovo nel nulla.

GF Vip 6, perchè Raffaella Fico è assente in studio?

Il settimanale Nuovo ha voluto porre a Raffaella Fico la domanda che tutti gli spettatori del GF Vip 6 vorrebbero fare: perchè sei sempre assente durante le dirette del GF Vip 6? La risposta della showgirl sarebbe piuttosto strana. Inizialmente avrebbe preferito trascorrere il tempo insieme a sua figlia Pia, di cui più volte ha lamentato la mancanza nella casa.

Se questa affermazione della Fico sembrerebbe abbastanza strana, la continuazione del suo racconto lo è ancora di più. A dicembre ha raccontato di essere andata in vacanza in montagna, e di essere impossibilitata a tornare per le dirette di Canale 5. Quando le vacanze sono terminate, purtroppo, ha contratto il Covid ed ha scontato la quarantena.

La relazione con l’imprenditore toscano procede bene?

Durante la permanenza di Raffaella Fico nella casa del GF Vip 6, il suo fidanzato Piero Neri aveva fatto il suo ingresso per salutarla. Prima del breve incontro, però, era stato chiesto alla soubrette napoletana di commentare le interviste rilasciate dalla ex di lui, che dichiarava di continuare sentirlo e che ci fosse ancora amore. Lei aveva apparentemente reagito molto freddamente sminuendo la notizia, ma siamo sicuri che sia tutto a posto?

Ecco il momento dell’incontro fra Raffaella Fico e Piero Neri nella casa del Grande Fratello: