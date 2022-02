Olimpiadi, Goggia rientra in Italia: “Medaglia incredibile, sciando piangevo dal male”

"Mi porto a casa una medaglia incredibile, soprattutto la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me indipendentemente dal colore della medaglia." Con queste parole Sofia Goggia al rientro in Italia dall'olimpiade cinese ha parlato con i giornalisti all'aeroporto di Malpensa. "La prima volta che ho messo gli sci in Cina, piangevo in seggiovia, piangevo mentre scendevo e al fisioterapista ho sussurrato un giorno ‘Ma davanti a che prova mi ha messo la vita?"