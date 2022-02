Hunziker-Ramazzotti, il gesto di Tomaso Trussardi dopo il bacio ha spiazzato tutti – VIDEO

Dopo il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il gesto di Tomaso Trussardi ha sorpreso tutti: scopriamo cos’è successo.

Il bacio tra Eros e Michelle ha fatto sognare milioni di italiani ma allo stesso tempo ha scatenato una dura reazione da parte dell’imprenditore Tomaso Trussardi. Il gesto del 38enne non è sfuggito ai più attenti.

E’ tornato l’amore tra Michelle Hunziker e Ramazzotti? Questo è ancora presto da poter dire ma il bacio che si sono dati sotto gli occhi indiscreti di milioni di telespettatori sembra aver messo a dura prova Trussardi che in queste ore ha lasciato il segno a modo suo. Ebbene, dopo che i due ex hanno vissuto un momento tutto loro su Canale Cinque, Tomaso ha deciso di prendere le distanze.

Di certo per l’imprenditore non è stato d’aiuto in queste ore vedere e rivedere il siparietto che senza sosta continua a girare sui social, soprattutto dopo che lo stesso, per il bene delle loro due figlie, aveva chiesto a Michelle di mantenere la massima riservatezza sulla loro separazione avvenuta poco tempo fa. Intanto oltre ai fans, l’amatissima conduttrice ed Eros hanno fatto impazzire di gioia la loro figlia, Aurora.

Il bacio tra Michelle ed Eros Ramazzotti ha infastidito Trussardi: riemergono vecchie ferite

Da uomo ‘ferito’ Tomaso Trussardi ha risposto a modo suo al bacio che in queste ore sta facendo impazzire milioni di utenti sul web. Dopo il siparietto di ieri sera, i fans dei due ex sperano fortemente in un ritorno di fiamma. Intanto Tomaso con un colpo secco ha deciso di defolloware su Instagram Michelle e Aurora: il suo gesto non è sfuggito ai più attenti.

Dopo la notizia della separazione, la Hunziker, Trussardi e Ramazzotti hanno fatto discutere tanto. In particolar modo alcune dichiarazioni di Eros hanno scatenato dei malcontenti da parte dell’imprenditore. Già in passato il cantante, alla domanda sul perché la sua ex moglie fosse sempre sorridente, rispose: “A letto con me non rideva”. Le sue parole innervosirono Trussardi il quale sembrerebbe provare ancora rancore verso il 58enne romano.