Meteo, la perturbazione lascia l’Italia: temperature in rialzo

Il meteo lungo la penisola sta cambiando con la perturbazione che va man mano a lasciare l’Italia facendo innalzare le temperature

Negli ultimi giorni freddo, piogge e neve hanno caratterizzato tutte le zone d’Italia, ma la perturbazione comincia ad andare via e ci saranno picchi di caldo straordinario in alcune regioni in particolare.

La settimana di San Valentino è iniziata con un gran freddo in giro per l’Italia, con neve e piogge sparse su tutta la penisola, ma la perturbazione sta lasciando il nostro Paese lasciando spazio a sole e temperature più alte. Oggi, giovedì 17 febbraio, tornerà l’alta pressione che garantirà agli italiani una seconda parte della settimana ed un weekend particolarmente caldo e soleggiato.

Complici i venti nord-occidentali, infatti, l’Italia è pronta ad accogliere temperature particolarmente miti per il periodo fino a raggiungere una massima di 20° in Sardegna. Soltanto nel weekend ci sarà il passaggio di un una perturbazione atlantica molto debole che porterà deboli e brevi precipitazioni in alcune zone della penisola.

Meteo, le condizioni zona per zona in giro per l’Italia

Al Nord sono previste temperature minime di 14° e massime di 18° -in evidente rialzo rispetto al gran freddo di questa prima parte di settimana- con addensamenti irregolari su alpi, Liguria e Friuli, fino a deboli piovaschi in Valle D’Aosta. Nel resto del Nord Italia sono previste giornate soleggiate con picchi massimi di 18° nelle ore più soleggiate della giornata. Anche nel Centro Italia le temperature sono in aumento con minime di 13° e massime di 17°, nello specifico ci sarà qualche nube sulle regioni tirreniche, in particolare in Toscana, mentre le regioni adriatiche godranno di una giornata ben più soleggiata.

Per finire con il Sud Italia e le Isole, sarà proprio in Sardegna che si verificheranno i picchi massimi di caldo raggiungendo fino a 20°, decisamente sopra la media per una massima della terza settimana di febbraio che va a concludersi. Ciononostante, sia in Sardegna che in Sicilia potrebbero esserci ancora deboli piogge. Per quel che riguarda le restanti regioni del Sud Italia, invece, ci saranno sole e velature per tutto il giorno.

I venti sono tesi dai quadranti settentrionali, moderati da quelli mediterranei sul tirreno. Mari da mossi a molto mossi su gran parte della penisola, fuorché il mar adriatico che è quasi calmo.