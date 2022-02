Manuel Bortuzzo, l’appello disperato: “Sono disposto a farlo” – VIDEO

Manuel Bortuzzo è da poco uscito dalla casa del GF Vip 6, ma lì è rimasta la sua altra metà, Lulù Selassié per cui si è speso molto

Nonostante il tira e molla, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié rappresentano una delle coppie più belle nate per la loro sensibilità, empatia e l’evidente amore che c’è tra tutti e due. Adesso il nuotatore fa un appello disperato.

Nel giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio, è andata in onda una puntata del Grande Fratello dedicata alla festa dell’amore. Anche Manuel Bortuzzo è rientrato nel giardino del reality show per incontrare Lulù Selassié dopo averle lasciato un peluche enorme ed un mazzo di rose. Tuttavia, i due non hanno potuto avere nessun contatto perché altrimenti la Principessa Etiope avrebbe dovuto abbandonare il programma, esattamente come accaduto per Alex Belli con Delia Duran.

La distanza si fa indubbiamente sentire e Manuel Bortuzzo durante una diretta Instagram ha parlato molto di loro due, tra le altre cose ha ammesso: “Oggi ho fatto l’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. E quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei“.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo vuole rientrare in casa: le sue parole

(2)

“Votiamo tutti quanti Lulù, dobbiamo farla arrivare in finale e poi pensiamo alla Jess!

La sorpresa di ieri è stata bellissima, ho provato in tutti i modi a trattenermi, non è stato facile.

A Casa Chi ho fatto l’appello per farmi fare la quarantena.”#fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/sc0OCYqp5l — BL 🧚‍♀️ – VOTE FOR LULÙ (@rainbow20202020) February 15, 2022

Da fuori la casa, Manuel sta facendo il possibile per far sentire la sua vicinanza a Lulù: aerei, lettere, peluche e urla fuori dalla struttura di Cinecittà. Come per Alex Belli e Biagio D’Anelli, anche lui vorrebbe avere l’opportunità di rientrare in casa e passare del tempo con Lulù. Fortunatamente per i due, manca meno di un mese alla fine del GF Vip 6, pertanto non dovranno aspettare molto prima che si ricongiungano.

LEGGI ANCHE > > > Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti, dedica commovente: è accaduto in diretta

NON PERDERTI > > > L’ex di Amici condannato ad otto anni: la storia shock

Durante la diretta, il nuotatore ha raccontato ai fan della serata di San Valentino: “Lei era emozionatissima, sono stato supercontento che non si è arrabbiata per il fatto che per ora non sono entrato, ma ha capito. Lei è lucidissima, nonostante a volte ha i suoi momenti in cui se la può prendere, sta avanti. L’ho rassicurata perché lì dentro ti senti un po’ perso”.

Poi si è preso un momento per parlare del peluche enorme che le ha regalato e di cui gli hanno chiesto i fan: “Ho visto come è contenta con l’orso gigante, prima se l’è messo nel letto. Che amore che è piccola. Per quanto riguarda la lettera, ho scritto a tutta la produzione per fargliela arrivare il prima possibile. Mi hanno detto che la riceverà presto. La nostra sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente”.