Le mani della ‘Ndrangheta su Roma e il litorale: 65 arresti, coinvolti due carabinieri

Le mani della ‘Ndrangheta a Roma e sul litorale. Nel corso della notte, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica, i carabinieri del Comando provinciale della Capitale, con l’ausilio dei colleghi di Reggio Calabria, Rieti, Viterbo e dello Squadrone “Cacciatori Calabria”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 65 persone indagate, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostante stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso. 39 sono in carcere e 26 agli arresti in casa.

LEGGI ANCHE: Crisi Ucraina: quali saranno gli effetti delle sanzioni russe sull’Europa

La rete arrivava anche in Australia attraverso cellule locali

Le indagini, cominciate nel 2018 ed eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma con la Dda locale, hanno portato alla luce la presenza della ‘Ndrangheta in diverse regioni italiane: Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche all’estero, in Germania, Svizzera, Canada ed Australia. La rete si avvaleva di cellule locali e di un organo collegiale di vertice chiamato La Provincia, di un’articolazione operante sul territorio di Anzio e Nettuno. Si trattava del distaccamento di Santa Cristina d’Aspromonte, ed era composto in gran parte anche da soggetti appartenenti a famiglie di ‘Ndrangheta originarie di Guardavalle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pensioni, le novità sul tavolo tra Governo e sindacati

Controllo e gestione del traffico dei rifiuti, due organizzazioni dedite al narcotraffico

Il loro scopo era controllare e gestire le attività economiche nei settori ittico, della panificazione, dei rifiuti e del movimento terra. Gli inquirenti inoltre, li accusano di delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale, contro la pubblica amministrazione e in materia di armi e stupefacenti. A capo della struttura criminale, secondo le indagini, ci sarebbe stato Giacomo Madaffari e nell’organizzazione ci sarebbero persone appartenenti a famiglie storiche della ‘ndrangheta, come i Gallace i Perronace e i Tedesco, tutti originarie di Guardavalle.

Le misure cautelari sono state adottate anche per il reato di traffico organizzato di rifiuti, in relazione alla gestione abusiva di ingenti quantità di liquame che sarebbero stati scaricati nella rete fognaria comunale attraverso tombini, alcuni dei quali realizzati ad hoc in attività imprenditoriali di Anzio. Le quote, il patrimonio aziendale, i conti correnti e le autorizzazioni all’esercizio delle attività commerciali sono state sequestrate in via preventiva.

LEGGI ANCHE: Stato di emergenza, niente proroga dopo il 31 marzo, ma resterà valido il Green pass per trasporti e lavoro

Dalle indagini è emersa l’esistenza di due associazioni finalizzate al narcotraffico, una con a capo Giacomo Madaffari, l’altra guidata da Bruno Gallace. Entrambe erano dotate di grande disponibilità finanziaria e logistica, oltre che della capacità di trovare e importare cocaina dal Sud America.

Due appartenenti alle forze dell’ordine informavano i criminali sulle indagini: arrestati

Nel corso delle indagini i carabinieri e la Dda hanno ricostruito un traffico di droga dalla Colombia in Italia parti a 258 chili di cocaina avvenuto nella primavera del 2018 tramite un narcotrafficante colombiano. La polvere bianca veniva disciolta nel carbone e poi estratta in un laboratorio al Sud di Roma. Una parte della cocaina, circa 15 chili, è stata trovata durante una perquisizione domiciliare, in una valigia, a casa della sorella (che venne arrestata) di uno dei presunti appartenenti al sodalizio criminale.

È emerso anche il progetto di acquistare e importare dal Panama circa 500 chili di cocaina nascosta in un veliero. Avevano anche cominciato ad avviare i lavori di ristrutturazione della nave che sarebbe stata utilizzata a questo scopo, e stavano cominciando ad organizzare il viaggio. Ma l’operazione non è andata in porto perché il gruppo era venuto a conoscenza delle indagini.

Dalle indagini sono emersi anche elementi sul reperimento di informazioni riservate da parte di due appartenenti alle forze dell’ordine, che sono stati arrestati (uno in carcere e uno ai domiciliari). Perquisiti anche gli uffici comunali di Anzio e Nettuno, per trovare altre informazioni utili.