Lutto nella musica italiana, è morto a 49 anni: aveva duettato con Baglioni. Fatale l’aggravamento della Sla, contro cui combatteva da tempo

Aveva deciso di interrompere le cure, come comunicato pubblicamente su Facebook. I suoi duetti con l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo risalgono a 4 anni fa.

Purtroppo il mondo della musica italiana ha perso in queste ore un altro suo grande interprete. Si è spento all’età di 49 anni il cantautore Amedeo Grisi, affetto dalla terribile Sclerosi Laterale Amiotrofica dal 2015. Una morte arrivata dopo che qualche tempo fa aveva annunciato di voler interrompere le cure per la SLA e di chiudere la pagina Facebook una volta terminata la raccolta fondi a sostegno delle cure per la malattia.

Non molti giorni fa, Grisi aveva dato alla luce la raccolta “Dentro le mie poesie“, un libro in cui figuravano le sue opere più belle, tra versi e racconti brevi. Di lui si ricorda non troppo tempo fa anche un bellissimo duetto con Claudio Baglioni, quando quest’ultimo ricopriva il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. I due si erano esibiti nell’ex oratorio di Santa Brigida nel centro cittadino.

Lutto nella musica italiana, è morto Amedeo Grisi: era malato da tempo di SLA

A ricordare Amedeo Grisi sui social è stato anche un altro grande cantautore italiano, Massimo Di Cataldo, suo stretto amico.

“Ciao Amedeo, vola finalmente libero“, si legge su un post di Facebook di quest’ultimo, che con Grisi aveva collaborato per la raccolta fondi per sensibilizzare la ricerca sulla SLA.

Il musicista e chitarrista sanremese aveva scritto su Facebook un messaggio molto toccante qualche tempo fa.

LEGGI ANCHE >>> Blanco si tradisce da solo e lo confessa: l’indiscrezione sulla crisi. È finita davvero? – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Lutto nel mondo del cinema: addio alla protagonista di un’amatissima serie TV

“A noi malati di SLA viene concesso di decidere se “andare avanti” facendo una tracheotomia, che vorrebbe dire un tubo in gola e altri tubi nello stomaco per essere alimentato, inchiodato in un letto e con una aspettativa di vita di inferno, di due anni. Altrimenti l’altra possibilità è quella di fermarsi e sottoporsi a una eutanasia. Io ho scelto la seconda, perché la prima non mi appartiene e perché il desiderio è quello di tornare a essere libero”. Purtroppo il peggioramento delle condizioni non gli ha lasciato scampo e ora tutti lo ricordano con affetto, senza dimenticare l’importanza di proseguire nella ricerca medica per fare in modo che i malati della Sindrome Laterale Amiotrofica possano avere altre prospettive di vita in futuro.