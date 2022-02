Luca Onestini, la terribile foto con l’occhio nero: come sta – VIDEO

Luca Onestini si è mostrato ai propri fan in condizioni shock, facendo vedere il suo occhio nero. Ecco l’incredibile storia dietro questa disavventura dell’influencer e la sua reazione, per niente scontata, a quanto successo.

Luca Onestini ha deciso di trascorrere San Valentino nella città dell’amore, Parigi. Dopo che l’importante relazione con Ivana Mrazova si è conclusa, si è innammorato di nuovo all’interno del reality show spagnolo Secret Story, molto simile al GF Vip italiano. La sua nuova compagna è la popolarissima giornalista di Telecinco, Cristina Porta.

La coppia si è trattenuta per qualche giorno a Parigi. Il 15 febbraio sono andati a seguire in un bar la partita di Champions League fra PSG e Real Madrid. Non si sa per chi facesse il tifo Luca Onestini, ma quello è certo che Cristina Porta abbia supportato la squadra spagnola. I blancos hanno perso clamorosamente poco prima del fischio finale della partita.

Luca Onestini, che occhio nero! L’incredibile storia

L’incontro fra PSG e Real Madrid è stato molto acceso, e quando l’attaccante Mbappé ha segnato al 94′, Patrizia Costa non ha potuto trattenersi dallo sfogarsi ad alta voce. I presenti nel bar in cui si trovavano Luca Onestini e la fidanzata erano tutti francesi, ed ovviamente erano lì per fare il tifo per la squadra che giocava in casa, il PSG.

Subito dopo lo sfogo di Patrizia Costa, la situazione sarebbe degenerata. I presenti nel locale avrebbero iniziato ad insultare lei ed il fidanzato, che alla fine per difenderla sarebbe stato picchiato da più persone. Lui ha mostrato il suo occhio nero in un video, dove scherzando ha incolpato Patrizia dell’avvenuto. Lei ha risposto: “È colpa del Real Madrid!“.

I dubbi di alcuni fan sull’occhio tumefatto dell’influencer

Molti fan di Luca Onestini sembrerebbero non credere all’occhio nero mostrato nel video. Come succede spesso sui social, i commentatori hanno vestito i panni dei medici per constatare che quello che ha intorno al suo occhio sinistro sembrerebbe essere trucco teatrale. Inoltre, non ci sarebbe gonfiore sul viso, e questo sarebbe molto strano.

Ecco il video in cui Luca Onestini racconta di essere stato picchiato: