Laura Chiatti, un dramma senza fine: “Ne ho sempre sofferto”. L’amatissima attrice toscana confessa un retroscena doloroso

La pandemia che dura ormai da due anni ha picchiato fortissimo sulle vite di tutti gli italiani. Ma per chi già soffriva di ansia è stato un esame inatteso complicato da affrontare. E Laura Chiatti ancora una volta confessa di essere assolutamente normale.

Intervistata da ‘Grazia’, ammette che l’ansia e le crisi di panico le fanno compagnia da tempo re tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni ha accentuato i problemi. La nascita dei due figli, in realtà, le aveva dato molta forza. “Poi sono successe cose non belle, ai miei bambini, a mio marito che è stato in ospedale, a mia madre, che mi hanno riempito di paure e sono diventata un po’ ipocondriaca. La pandemia poi, con la sua socialità ridotta, ha peggiorato l’ansia”.

Il momento peggiore, quando Marco Bocci nel 2018 è stato colpito da un virus che gli ha attaccato il cervello. Quando si è sentito male, è stata lei a trovarlo e poi mentre era in ospedale ha dovuto gestire tutta la situazione a casa, a cominciare dai bambini. “Ma sono abituata anche a questo, ho sempre sofferto di attacchi di panico“. Li cura con una psicoterapeuta, con esercizi di respirazione e se non passa “prendo due goccine di Xanax. Lo dico senza problemi”.

Laura Chiatti, un dramma senza fine: la sua vera salvezza sono i figli

La versa salvezza sono i due figli, Enea e Pablo (che oggi hanno 7 e 5 anni): “Per stare bene devo mettere i miei figli sopra a tutto. E lo avevo capito fin da ragazza, quando non ero ancora madre. Io sono mamma e attrice: a livello professionale faccio meno cose del mio compagno, che ne fa tante e di diverso tipo. Ma riesce a essere un padre presente”.

Affetti che le servono anche a superare le critiche feroci degli haters. “Sono un personaggio pubblico, ho accettato di espormi sui social, ma non per questo devo accettare tutto, anche la maleducazione. Parlate del mio corpo in tono offensivo? Vi mando al diavolo. Preferisco avere dei dissensi che essere accettata per metà”.