GF Vip 6, spunta il nome del secondo finalista dopo Delia: che sorpresa!

Una nomination molto tosta quella del GF Vip 6 che vedrà questa sera la seconda finalista insieme a Delia Duran

Lunedì è partita la nomination per mandare in finale la seconda gieffina dopo Delia Duran: chi la conquisterà tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassié e Soleil Sorge? I sondaggi parlano chiaro, ma bisognerà vedere in puntata.

Per ogni concorrente eliminato, uno ne va in finale: è questa la regola non scritta dell’ultimo mese del GF Vip 6. Lunedì 14 febbraio, in occasione della puntata di San Valentino c’è stata l’eliminazione di Gianluca Costantino che era stato nominato insieme a Kabir ed Antonio Modugno avendo la peggio. Al termine della puntata, però, una nuova nomination ha avuto luogo, ma decreterà chi sarà la seconda finalista insieme a Delia Duran.

Tre grandi nomi in nomination: Katia Ricciarelli, Lulù Selassié e Soleil Sorge, tutte e tre entrate nella primissima puntata del reality show e rimaste fedeli fino alla fine. Tre soggetti molto criticati da un lato ed apprezzati da un altro che, comunque sia, si sono messe in gioco trovando, in qualche caso, anche l’amore.

GF Vip 6, Katia, Lulù o Soleil: chi andrà in finale?

Dal sondaggio condotto da www.grandefratello.forumfree.it cui hanno partecipato 1.969 utenti, arriva un dato molto interessante: la sconfitta schiacciante di Katia Ricciarelli con il solo 1,83% di voti. La maggior parte, infatti, ha votato per Soleil Sorge e Lulù Selassié con una disparita di poco più del 7% nelle votazioni. Dalla sua parte, la Principessa Etiope ha tutte le persone che l’hanno apprezzata per la sua sensibilità nei confronti di Manuel Bortuzzo e per tutta la storia di San Valentino con l’enorme peluche che le è stato regalato.

LEGGI ANCHE > > > Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti, dedica commovente: è accaduto in diretta

NON PERDERTI > > > L’ex di Amici condannato ad otto anni: la storia shock

D’altro canto, Soleil Sorge sta vivendo uno strano momento con Alex Belli nella casa e potrebbe essersi accaparrata l’antipatia di tutti coloro che hanno scelto Delia Duran come prima finalista del GF Vip 6. Ciò nonostante, oltre il 45% dei votanti hanno scelto l’ex tronista di Uomini e Donne come seconda finalista. Nonostante i sondaggi siano molto indicativi -come nel caso dell’eliminazione di Gianluca Costantino che è partito sfavorito- non è detto che sia proprio Lulù ad andare in finale.