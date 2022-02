Fine del Green pass, visite in ospedale e addio alle fasce a colori: le date delle prossime riaperture

Già da metà aprile il Green pass potrebbe essere eliminato per bar e ristoranti all’aperto e per tutte le altre attività all’esterno, compresi i circoli sportivi.

In fase di conversione degli ultimi decreti legge sul Covid, il Parlamento ha deciso un graduale ritorno alla normalità, approvando modifiche ad alcune date per l’allentamento delle misure restrittive e le riaperture.

Green pass

Già da metà aprile il Green pass potrebbe essere eliminato per bar e ristoranti all’aperto e per tutte le altre attività all’esterno, compresi i circoli sportivi. Questo ordine del giorno è stato presentato da Fratelli D’Italia, che aveva chiesto l’abolizione della certificazione verde a partire dall’inizio da aprile, richiesta però respinta.

Fasce a colori delle Regioni

Approvato anche l’ordine del giorno di Fratelli D’Italia che impegna il Governo ad attuare un percorso che elimini del tutto il sistema a colori in base alle fasce di rischio.

Mezzi pubblici

Il Governo ha accolto un ordine del giorno della Lega che prevede che, se la curva epidemica continuerà a scendere, gli studenti con più di 12 anni potranno salire sui bus anche con il tampone negativo e non più con il Super Green pass.

Stadi

Nei prossimi giorni sarà ripristinata la capienza negli stadi al 75% e dal primo aprile non si esclude di tornare al 100%.

Cinema e teatri

Dal 10 marzo si tornerà a mangiare e bere nelle sale dei cinema e dei teatri, dove i bar potranno riaprire. La chiusura era prevista fino al 31 marzo, ma l’Aula della Camera, l’ha modificata.

Visite in ospedale

Sempre dal 10 marzo sarà di nuovo possibile visitare i familiari ricoverarti in ospedale per 45 minuti al giorno. Questo grazie a un emendamento di Italia Viva al decreto legge della vigilia di Natale. Per i guariti dal Covid basterà fare un tampone dopo aver completato il ciclo vaccinale primario. Per chi ha tre dosi il tampone non sarà necessario. La regola sarà valida anche nelle terapie intensive e i direttori sanitari non potranno impedire l’accesso ai parenti.

Sputnik

I cittadini stranieri vaccinati con Sputnik, vaccino non ancora approvato dall’Ema, potranno tornare in Italia.