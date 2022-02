Doc-Nelle tue mani 2, protagonista rivela: “In arrivo una mia evoluzione”

Colpo di scena nella seconda stagione di “Doc-Nelle tue mani”. La fiction campione di ascolti ha pronto un nuovo asso nella manica.

A lanciare l’indiscrezione è stata Matilde Gioli. L’attrice, nonché protagonista della fiction di Rai Uno, è tornata su Instagram dove ha annunciato che presto qualcosa potrebbe cambiare. Intanto questa sera sul piccolo schermo non mancherà un nuovo episodio.

Matilde Gioli che in “Doc-Nelle tue mani” interpreta uno dei personaggi più amati, la dottoressa Giulia, è tornata su Instagram dove ha lanciato un’indiscrezione pazzesca. Dal suo account privato è stato possibile carpire un colpo di scena che ben presto potrebbe lasciare di stucco gli appassionati della Serie TV di genere Medical.

Nelle prime puntate di questa seconda stagione di Doc abbiamo visto l’arrivo di un new entry, il dottor Marco Rossetti. Quest’ultimo, non preso di buon’occhio dal pubblico di Rai Uno, stando a quanto si è appreso dalle ultime anticipazioni, potrebbe portare nuove dinamiche tra i personaggi.

Matilde Gioli, presto un’evoluzione in Doc-Nelle tue mani 2: colpo di scena

Come la prima, anche la seconda stagione di Doc sta registrando grandi numeri in termini di ascolti. Intanto se il new entry, il dottore Marco Rossetti, non ha conquistato il pubblico di Rai Uno, non si può dire lo stesso del dottor Lorenzo (interpretato da Gianmarco Saurino). Quest’ultimo infatti, uscito di scena, continua a mancare agli appassionati della seguitissima fiction.

Ma il cambiamento che ben presto potremo vedere in Doc-Nelle tue mani 2 chi riguarderà? Stando a quanto si è appreso dall’account Instagram di Matilde Gioli, riguarderà proprio il suo personaggio: “E’ in arrivo una mia evoluzione”. In molti si stanno chiedendo se dopo la scomparsa del dottor Lorenzo, Giulia non si avvicini proprio a Rossetti. Staremo a vedere già da questa sera.