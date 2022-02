Cecilia Rodriguez fa allarmare i fan: “Ho perso 10 anni di vita”. La bella argentina pubblica una Storia per aggiornare sulla sua salute

Cosa può togliere il sorriso a Cecilia Rodriguez? Non certo la vita privata, perché la sua storia d’amore con Ignazio Moser sta andando a gonfie vele e la nuova casa è quasi pronta. Ma quello che ha fatto oggi l’ha messa a dura prova.

Poco fa infatti la Chechu ha postato una Storia su Instagram per denunciare il suo disagio e in effetti basta guardare la sua faccia sofferente per capirlo. Nelle ultime ore ha affrontato la terza dose del vaccino, ma non tutto è andato come aveva previsto. Accasciata sul divano, viso dolente, Cecilia spiega: “Ho perso 10 anni di vita“. E scatta subito l’allarme.

In realtà come è successo a moltissimi italiani, uno degli effetti collaterali del vaccino è l’indolenzimento del braccio ed eventualmente un po’ di febbre. Ma già nella precedente occasione, il 20 settembre scorso (giorno del compleanno di Belen), la più piccola delle Rodriguez si era lamentata per il fortissimo dolore al braccio, il mal di testa e tutto quello che le aveva provocato.

Cecilia Rodriguez fa allarmare i fan: a sistemare i suoi dolori ci pensa Ignazio

Da quasi 5 anni Cecilia Rodriguez fa coppia fissa con Ignazio Moser, ma l’ex ciclista non è stato il primo grande amore. Solo che è come se tutti gli altri fossero spariti ai suoi occhi, compreso l’ex tronista Francesco Monte con il quale ha vissuto una storia molto appassionata e molto alla luce dei riflettori.

Lo fanno capire le sue confessioni, rispondendo alle domande dei fan, sul profilo YouTube di MTV Italia, canale sul quale ha condotto ‘Ex on the beach’: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”.

E poi ha ironizzato: “Cosa pensano i miei ex di me? Peccato, l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano. Non ho mai avuto nessun ritorno di fiamma con i miei ex. Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte, mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”.