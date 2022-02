Bollette, c’è un modo per sfuggire ai rincari: tutti i dettagli. Luce e gas sono schizzati alle stelle dall’inizio dell’anno

Ci sono alcuni accorgimenti che possono consentire agli italiani di ottenere dei risparmi mensili davvero interessanti. Il costo dell’energia è una vera stangata in questo avvio di 2022.

Il caro energia è un problema che sta riguardando tutti gli italiani. Un aumento quantificato in circa 1000 euro in più a famiglia alla fine dell’anno che difficilmente può essere accettato a cuor leggero. Come testimoniato dalle bollette in arrivo in questo mese di febbraio i prezzi di gas e luce sono schizzati alle stelle e purtroppo questa escalation potrebbe non finire qui. Nonostante il Governo stia discutendo sulla possibilità di investire altri 5 miliardi per mitigare gli effetti dei mancati accordi tra Unione Europea e Russia, gli utenti stanno cercando di correre ai ripari.

Rispetto al 2021, nello stesso periodo dell’anno gli italiani sono costretti a pagare il 50% in più sull’energia elettrica e circa il 45% sul gas. Il taglio dell’esecutivo del 5% dell’IVA non può bastare e bisogna cercare altre strade. Rimodulare l’utilizzo delle utenze è sicuramente la prima cosa da fare ma esistono anche altri modi per fare economia.

Bollette, tutte le accortezze per minimizzare i rincari: cosa fare

Tutte le principali compagnie attive nel mercato dell’energia in Italia, ad esempio, assicurano la possibilità di invio elettronico delle bollette e di conseguente pagamento digitale. Scegliendo queste opzioni è possibile eliminare circa 5 euro al mese legati alle spese extra di spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali. Costi di gestione delle bollette che appesantiscono ancor di più la cifra che troviamo indicata nel conteggio complessivo.

Anche l’affidarsi a elettrodomestici di ultima generazione e sistemi energetici aggiornati nelle nostre case, può consentire di tagliare almeno un 15% delle spese. Tutte accortezze da prendere in considerazione in un periodo emergenziale, nella speranza che la situazione geopolitica e le scelte di governo, sia italiane che europee, possano portare nella seconda metà dell’anno ad una rimodulazione dei prezzi.