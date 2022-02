Blanco si tradisce da solo e lo confessa: l’indiscrezione sulla crisi. È finita davvero? – VIDEO

Sull’onda del successo, Blanco si è lasciato sfuggire un’indiscrezione che ha fatto sbarrare gli occhi a molti fan del giovane cantante

Il giovane cantante bresciano sta portando dietro di sé un’ondata di successo molto grande per un ragazzo di appena 18 anni e, a volte, capita di cadere involontariamente. In onda ha annunciato una crisi pazzesca.

Brividi è la canzone più ascoltata di Sanremo 2022 e sta collezionando numeri da capogiro per la coppia composta da Blanco e Mahmood che sembra essere artisticamente molto affiatata, nonché vincente. I due stanno trascorrendo giornate frenetiche, dalla fine della kermesse, per dividersi tra impegni lavorativi -hanno un tour in giro per l’Italia tutti e due- ed interviste varie.

Tuttavia, nelle ultime ore Blanco è finito su tutti i giornali di gossip per una frase con cui si è tradito da solo ed ha dovuto fare affidamento sul più esperto amico e collega per uscirne senza ulteriori danni.

Blanco, ‘tra alti e bassi’: la frase che l’ha tradito

A RTL 102.5, Blanco e Mahmood hanno fatto una piacevole chiacchierata in compagnia di Cecilia Songini, Nicoletta e Niccolò Giustini nel programma radiofonico Password. SUll’onda del successo di Sanremo è stato inevitabile non risentire Brividi e parlare del brano che li ha portati fino all’EuroVision Song Contest di Torino. Come spesso accade, però, c’è stato anche spazio per l’amore su cui hanno due visioni diverse. Mahmood ha ammesso: “A me piace star male, ma anche io ogni tanto purtroppo faccio star male. È uno scambio, è un po’ questo l’amore”. Per quel che riguarda Blanco, invece, la speaker radiofonica punzecchia: “Tu in amore sei felice, hai la faccia di uno felice” e già la smorfia del cantante bresciano fa presagire all’impensabile.

Successivamente, Riccardo Fabbriconi -questo il suo vero nome- ha ammesso: “Ci sono alti e bassi, come normale che sia”. Quando è stato incalzato sulla domanda, ed in particolare su quanto tempo sono stati insieme, lui è sembrato tentennare per poi ammettere che si tratta già di un anno. A toglierlo dall’imbarazzo ci ha pensato l’amico e collega Mahmood che ha detto: “Andiamo in pubblicità”.