Belen Rodriguez, fulmine a ciel sereno: nessuno se lo aspettava

Un fulmine a ciel sereno per Belen Rodriguez che non si aspettava quanto successo e, come lei, neppure tutti gli altri

Una nuova esperienza, ‘un sogno’ così Belen Rodriguez ha definito la sua conduzione de Le Iene che, però, non ha avuto il risvolto sperato: un fulmine a ciel sereno al risveglio per lei e Teo Mammuccari.

Una coppia inedita alla conduzione de Le Iene, ma non nella vita perché Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno spesso lavorato insieme proprio sulle reti Mediaset ed i programmi con loro sono sempre andati bene, ma nella giornata di ieri, mercoledì 16 febbraio, le cose non sono andate come si aspettavano.

In onda su Italia 1, il programma che dovrebbe essere di punta della rete, ha raccolto soltanto 1.120.000 spettatori con il 7.26%. Un risultato ancor più sconfortante confrontandolo con i dati di mercoledì 9 febbraio in cui sono state raccolti 1.408.000 spettatori pari all’8.9% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 16 febbraio

A riscuotere grande successo con la sua prima puntata è stata Michelle Hunziker su Canale 5 nella prima serata di Michelle Impossibile che ha invitato in trasmissione numerosi ospiti, tra cui anche l’ex marito, nonché padre di Aurora, Eros Ramazzotti con il quale c’è stato anche un bacio sulle note di Più bella cosa. È stata proprio la conduttrice svizzero-tedesca a vincere la gara d’ascolti di mercoledì 16 febbraio con 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share superando anche mamma Rai che su Rai Uno è andata in onda con la prima visione di Ero in Guerra e non lo Sapevo, film tratto dall’omonimo libro di Alberto Torregiani, che ha raccolto 2.294.000 spettatori pari al 10.63% di share.

Su Rai 2, invece, The Good Doctor 5 ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share, mentre Chi l’ha Visto? su Rai 3 ha raccolto 2.196.000 spettatori pari ad uno share dell’11.22% regalando a Federica Sciarelli grandi soddisfazioni per quanto fatto. Per finire, Mediaset ha raccolto altri 571.000 spettatori con il 3.41% di share su Rete 4 con Controcorrente con Veronica Gentili.