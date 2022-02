Ballando con le Stelle, protagonista mette in agitazione i fan: “Appena riesco a respirare vi spiego”

Momenti di grande agitazione per i fan di una protagonista di Ballando con le Stelle: “La situazione è preoccupante”.

Dopo essere scomparsa dai social network mettendo in agitazione i propri fan, protagonista di Ballando rompe il silenzio: “Appena riesco a respirare vi spiego cosa sta accadendo”.

Attivissima sui social network, Alessandra Tripoli ha fatto preoccupare tutti per la sua assenza improvvisa. La ballerina palermitana in queste ore però ha finalmente deciso di rompere il silenzio, ma le sue parole non sono state incoraggianti. Alessandra ha chiesto scusa per la sua assenza ma ha sottolineato che il momento non è dei migliori.

“La situazione ad Hong Kong è preoccupante e con molta tristezza ma convinzione abbiamo deciso di lasciare il nostro appartamento“, ha chiosato la maestra di Ballando con le Stelle. Alessandra assieme al marito Luca Urso ed al figlio Liam per motivi professionali si era trasferita ad Hong Kong ma la situazione a causa della variante Omicron è diventata insostenibile pertanto assieme alla famiglia ha deciso di fare rientro in Italia.

Ballando con le Stelle, preoccupazione per Alessandra Tripoli: il motivo della sua assenza sui social

“Abbiamo deciso di lasciare il nostro appartamento e tornare per qualche mese in Italia”, con queste parole Alessandra Tripoli ha comunicato ai suoi fans su Instagram che la situazione ad Hong Kong non è delle miglio ed è per questo che nell’ultimo periodo è sparita dai social.

Assieme al marito ed al figlio, la ballerina aveva deciso di vivere all’estero ma i suoi piani adesso hanno preso una piega diversa a causa della pandemia. Difatti, il sistema sanitario ad Hong Kong attualmente sembrerebbe essere messo in ginocchio dalla variante Omicron. Intanto la maestra di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, ha aggiunto: “Appena riesco a respirare vi spiego cosa sta accadendo”.