Aria di crisi nel Governo, “Draghi cambi metodo”: Mattarella riceve il premier

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. La maggioranza è nel caos e per questo il premier ha chiesto un consulto al Colle dopo essere tornato da Bruxelles e aver annunciato che andrà a Mosca per discutere della crisi in Ucraina.

Il motivo dell’incontro sarebbe stata proprio la possibile invasione russa, ma secondo il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio avrebbe parlato con Mattarella anche dell’attuale situazione dell’esecutivo.

Draghi aveva convocato per le 18 i capi-delegazione delle forze politiche che compongono la maggioranza, per discutere degli ultimi avvenimenti nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Nello specifico Forza Italia e Lega hanno deciso di votare insieme a Fratelli D’Italia il decreto Milleproroghe. Il Governo esce ammaccato dopo aver incassato ben quattro sconfitte su altrettanti emendamenti riguardanti l’Ilva, la sperimentazione sugli animali, l’aumento del tetto di contanti usabili e alle graduatorie della scuola.

La situazione si fa ancor più caotica visto che domani, venerdì 18 febbraio, è il giorno dell’approvazione del decreto contro il caro bollette e il ripristino della cessione del credito per il Superbonus. L’incontro con i capi-delegazione sa di ultimatum: il Governo non può andare avanti senza che gli siano garantiti i voti. Le formazioni della maggioranza hanno chiesto a Draghi una modifica dei metodi utilizzati, considerando altrimenti “inevitabili” gli “incidenti” come quello del decreto Milleproroghe.