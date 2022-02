Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma incastrata: dopo il rifiuto ne arriva un altro

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che Gemma Galgani riceverà un’altra grande notizia nel parterre

Gemma Galgani è sempre sotto ai riflettori di Uomini e Donne con cavalieri che vanno e che vengono e la dama che non riesce mai a decidersi con conseguenti critiche degli opinionisti: tutte le anticipazioni di oggi.

Oggi giovedì 17 febbraio, a partire dalle 14:45, ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne con il Trono Over e quello Classico. Come al solito, Gemma Galgani sarà di nuovo sotto ai riflettori dopo aver rifiutato il cavaliere Pierluigi, nonostante tra i due ci sia stato un bacio. Per la dama torinese c’era troppa differenza che non le permetteva di andare oltre a quel paio di uscite che hanno fatto insieme. La storia con Pierluigi, dunque, si conclude con un nulla di fatto, ma non è finita. In studio, infatti, arriverà un altro cavaliere per Gemma.

Nella puntata di oggi ci sarà ampio spazio dedicato al Trono Over con Nadia e Sara al centro dello studio. La prima dama sta vivendo un momento di serenità: una volta messi da parte i suoi dubbi nei confronti di Massimiliano, si sta godendo appieno il momento. Situazione diversa, invece, per Sara che annuncerà di aver deciso di chiudere la frequentazione con Giovanni.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo Ranieri è rimasto senza corteggiatrici

Il Trono Classico di quest’anno non è stato particolarmente emozionante, ma una nota di demerito va proprio a Matteo Ranieri che ha perso tutto in un solo colpo. Nelle scorse puntate, infatti, abbiamo assistito all’uscita di scena delle sue due corteggiatrici rimaste: Denise e Federica. Adesso, il tronista è rimasto con un pugno di mosche: per lui non c’è più nessuno e per il momento le sue corteggiatrici non sembrano intenzionate a tornare sui loro passi.

LEGGI ANCHE > > > Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti, dedica commovente: è accaduto in diretta

NON PERDERTI > > > L’ex di Amici condannato ad otto anni: la storia shock

Nel frattempo, il compagno d’avventura Luca Salatino sembra avere sempre buone novelle: intanto che si gode l’esterne con le sue attuali corteggiatrici, per lui arriva una nuova ragazza che porterà senza dubbio del caos. Il tronista sarà capace di tenere a bada la situazione o farà la fine di Matteo Ranieri che si è trovato solo d’improvviso?