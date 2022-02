Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, telespettatori in ansia per Anna e Salvo: cosa accadrà

Nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore assisteremo ad uno degli eventi che i telespettatori aspettano di più

Cosa succederà ai due nuovi fidanzati de Il Paradiso delle Signore? Nelle prossime puntate si saprà di più su Anna e Salvo, nel frattempo l’attore fa una dichiarazione importante sul suo personaggio.

Ne Il Paradiso delle Signore, Anna e Salvo sono appena diventati una coppia e dopo che la contabile ha presentato Irene al suo nuovo amore ed a tutta la famiglia Amato, si è ipotizzato che i due potessero anche convolare a nozze. Al magazine Albatros, Emanuel Caserio che interpreta Salvatore ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo personaggio: “È troppo geloso e a tratti bigotto. Io sono estremamente diverso su questo aspetto”.

Le parole dell’attore hanno fatto pensare che, proprio perché geloso e bigotto, Salvo potrebbe non accettare la storia complessa di Anna che fin qui ha vissuto e pertanto le nozze potrebbero saltare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, cos’accadrà tra Salvo e Anna?

Salvo è all’oscuro su molte cose della vita di Anna che, fin qui, l’ha riempito di bugie. All’inizio della fiction Rai, quando ancora andava in onda di sera, la giovane contabile era una Venere che ha avuto una relazione con Massimo Riva con cui è uscita incinta. L’uomo era già sposato, pertanto, una volta avuta la notizia di una gravidanza ha deciso di lasciarla. Non solo in gravidanza, ma Anna è anche stata allontanata dalla famiglia, perché ha deciso di tenere la figlia di un uomo sposato ed ha trovato appoggio soltanto in Teresa e Quinto che l’ha poi sposata. Quest’ultimo, poi, è morto ed una volta vedova Anna ha deciso di tornare a Milano dove ha conosciuto Salvo, non raccontandogli le varie dinamiche.

Cosa succederà? Nonostante non vi sono certezze, ci sono soltanto due possibili scenari: Anna potrebbe scegliere di dire la verità a Salvo e quest’ultimo potrebbe accettare la storia della giovane contabile, altrimenti potrebbe lasciarla perché un personaggio ‘geloso e bigotto’.