Anticipazioni Doc – Nelle tue mani 2, cosa deciderà di fare Damiano?

L’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 2 si è conclusa con Damiano che ha scoperto del certificato nascosto su Lorenzo Lazzarini: cosa deciderà di fare?

Il certificato che attesa che Lorenzo Lazzarini era il paziente zero sarebbe dovuto andare distrutto, eppure Giulia ha deciso di conservarlo, ma Damiano Cesconi l’ha scoperto dopo una notte insieme: il dottore è alle strette.

Nella puntata di giovedì 10 febbraio, il nuovo dottore arrivato a Medicina Interna, Damiano Cesconi è riuscito a passare la notte che desiderava tanto con la sua collega Giulia. Intento a cercare un paio di calzini, il nuovo arrivato scopre qual è il segreto che tutti i suoi colleghi nascondono: il certificato firmato da Elisa in cui si attesta che Lorenzo Lazzarini ha la febbre in data 18/02/2020 nonché lo conferma come paziente zero della prima ondata di Covid-19.

A questo punto, Damiano Cesconi è alle strette: deve raccontare la verità al primario, la temuta Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri) oppure tener fede e chiedere spiegazioni a Giulia? Nel frattempo la Tedeschi lo punzecchia con una frase che lo mette in una situazione sgradevole: “Se sai qualcosa me lo dici, vero?”. Di fronte alla domanda Damiano tace, ma le sue intenzioni non sono ancora ben chiare.

Anticipazioni Doc – Nelle tue mani 2: quinta puntata

Questa sera, a partire dalle 21:25 andrà in onda la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 che, come di consueto, si dividerà in due episodi: Streghe e Padri. Nel primo episodio, Doc dovrà concorrere contro tutti perché è arrivata nel loro reparto una donna carcerata accusata di aver tentato di uccidere la propria figlia. L’inchiesta sulla gestione della pandemia si abbatte rovinosamente sull’intero ospedale: Andrea e Agnese saranno più vicini che mai in questa battaglia. Nel frattempo, Gabriel ha avuto il lascia passare per poter andare finalmente in Etiopia e portare a termine la sua missione di vita: essere un medico nel suo Paese d’origine, ma qualcosa continua a tormentarlo.

Nel secondo episodio, invece, arriva in corsia un paziente che i medici non avrebbero mai voluto trovare nel loro reparto. Doc, nel frattempo, preso ancora dal suo esame per diventare primario dell’ospedale, crea una spaccatura ancor più profonda tra lui e sua figlia Carolina, mille quesiti arriveranno a tormentarlo. Riccardo e Alba riescono finalmente a concedersi un weekend insieme, ma non tutto va come previsto. D’improvviso, Damiano deve correre a Roma per aiutare suo padre: Caruso gli offrirà aiuto, ma non gratuitamente.