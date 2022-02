Anticipazioni Beautiful, Steffy è incinta: chi è il vero padre?

Dopo la notte passata con Liam, Steffy scopre di essere incinta: di chi è il bambino? Tutte le anticipazioni di Beautiful

Un errore che può trasformarsi in una gravidanza, Liam e Steffy hanno tradito i rispettivi coniugi, ma la situazione sembra essere molto più seria quando la Forrester scopre di essere incinta, senza avere certezze su chi è il padre.

Quello tra Liam e Steffy è stato un errore, tant’è che hanno confessato il tradimento ad Hope e Finn. Proprio nel momento in cui lo Spencer prova a parlare con la Logan il suo telefono squilla: è la Forrester che gli comunica la gravidanza. A questo punto, i genitori di Kelly provano a confrontarsi sulla situazione e Steffy non ha la più pallida idea di chi possa essere il padre, ma la notte di passione con Liam le fa presagire che può essere lui.

Lo Spencer reagisce malissimo perché già tormentato dai sensi di colpa per aver tradito la Logan, figuriamoci avere un figlio con un’altra. Una volta che Liam e Steffy raccontano tutto ai rispettivi coniugi che li perdonano, l’aria si fa molto tesa: Hope è convinta che la Forrester vorrebbe che il figlio fosse di Liam, con quest’ultimo ha un duro confronto anche lo stesso Finn. A Los Angeles regna il caos, ma ci pensa proprio Thomas a mettere le cose al suo posto.

Anticipazioni Beautiful, Thomas scopre la verità: chi è il papà

Una volta che Thomas viene a conoscenza di quanto accaduto in sua assenza, spinge Hope ad avvicinarsi nuovamente a Liam ed a perdonarlo. Le cose non vanno per il meglio, ma si complicano ancor più quando a seguito del test di paternità, Liam risulta essere effettivamente il papà del bambino che porta in grembo Steffy.

Questa parte della trama sarà molto intricata perché, in realtà, Liam non è il padre del bambino di Steffy, ma è stato Vinny a cambiare i risultati del test. Il ragazzo, migliore amico di Thomas, pensa di far cosa gradita al Forrester così che possa allontanare Liam e Hope per sempre e consentire una possibilità al suo amico. Sarà proprio Thomas a prendere la situazione in mano e rivelare la verità ai quattro interessati.