Alex Belli e Delia Duran si chiudono in bagno e si sente sospirare: il web insorge – VIDEO

L’ingresso molto discusso di Alex Belli continua a creare polemiche dopo quanto accaduto nella notte con Delia Duran

Alex Belli non ne vuole proprio sapere di rispettare le regole del GF Vip 6 e, nella notte, si è appartato in bagno con la compagna, Delia Duran, dal quale si sente sospirare ed è tutto lasciato all’immaginazione.

Alex Belli da nuovo entrato sta passando dei giorni nel seminterrato della casa del Grande Fratello. Con una scusa, però, ha chiesto la compagnia di Delia Duran che ci è cascata in pieno. Una volta arrivata nella stanza di Alex, la modella venezuelana si lamenta del freddo e si reca verso il baglio dove viene tirata da un braccio maschile che l’inquadratura sorprende.

Nonostante Delia cerchi di sottrarsi dicendo “non posso, non posso”, la situazione va avanti con suoni che sembrano essere confusionari: sospiri, baci, poi il silenzio più totale. È vero che erano microfonati e che hanno rispettato questo regola, ma i due non si sarebbero potuti chiudere in bagno insieme dove non sono raggiungibili.

GF Vip 6, Alex Belli e Delia Duran in bagno insieme

Non appena un utente Twitter ha caricato il video di quanto accaduto sui social, il web è immediatamente insorto contro la coppia ed il teatrino che stanno mettendo in scena da settembre. Sono le regole infrante ad infastidire gran parte del web: “Delia va squalificata da regolamento, sono entrati in due in bagno e il regolamento lo vieta” e indirizzandosi verso Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha tuonato “Farete finta di niente come al solito?”.

Il pensiero univoco è che la coppia sia falsa e che stia montando un teatrino rivoltante per i telespettatori: se Alfonso Signorini pensava all’audience con il ritorno in casa di Alex Belli, l’opinione popolare è di tutt’altro avviso, lo vorrebbero fuori dal reality show.

A molti, infatti, non va giù l’ingiustizia di far rientrare l’attore di Centovetrine una volta che ha infranto le regole: anche in passato è capitato di essere squalificati, ma non c’è mai stata la possibilità di farli rientrare. Cos’ha Alex Belli in più rispetto agli altri concorrenti del passato del reality show?