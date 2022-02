WhatsApp, vuoi chattare perfettamente in tutte le lingue del mondo? Trucco geniale

Spunta su WhatsApp un trucco per chattare in tutte le lingue del mondo. Andiamo a vedere come sarà possibile applicare lo strumento.

Sono sempre tanti i trucchi presenti su WhatsApp e l’ultimo di questi vi permette di chattare in tutte le lingue del mondo. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile cambiare lingua all’interno delle chat senza troppi problemi.

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, che tende ad aggiornarsi costantemente per soddisfare sempre gli utenti, evitando ogni inutile critica. Inoltre spesso usiamo questa applicazione per lavoro e magari ci potrebbe servire per chattare con qualche cliente estero. Inoltre nonostante il nostro inglese sia di buon livello, dei suggerimenti del tastierino possono sempre tornarci utili. Un modo facile quindi per parlare in inglese sull’app senza incorre in errori è quello di utilizzare Google Translate incorporandolo a WhatsApp e creando conversazioni più fluide e corrette possibile.

Per fare ciò ci torna utile un trucco che permette di integrare Translate all’interno dell’applicazione di Meta. La prima cosa da fare quindi è munirsi di Gboard, la tastiera ufficiale di Google per smartphone. Mentre quando sei in chat e vuoi scrivere in inglese clicca sui tre puntini accanto alla barra di scrittura e seleziona “Traduzione“. Cliccando qui vi uscirà una serie di lingue in cui tradurre la frase digitata. Così potrete parlare correttamente in tutte le lingue del mondo.

WhatsApp, è possibile personalizzare le notifiche: come fare

Ogni giorno riceviamo tantissime notifiche su WhatsApp, specialmente per quanto riguarda i messaggi provenienti dai gruppi. Spesso le numerose notifiche possono costituire un vero e proprio fastidio per tutti gli utenti, che in realtà sono solamente alla ricerca di un po’ di pace. Per questo motivo potrebbe essere un vero e proprio salva-vita un trucco che ci permette di modificare le notifiche, decidendo da chi riceverle.

Lo stratagemma è stato scoperto da diversi utenti in rete, che sono riusciti a trovare un metodo per personalizzare le notifiche. Infatti a venirci incontro è proprio una funzione di WhatsApp. Basterà quindi andare nella chat della persona che vuoi evidenziare in questo modo e cliccare in alto sul suo nome. Qui troverete l’opzione ‘Notifiche personalizzate’. Quindi una volta cliccato qui potrete decidere e come differenziare tutti i messaggi inviati da questa persona, con suono e luce diversa.