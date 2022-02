Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano protagonista: che feeling con un cavaliere. Nella nuova puntata del programma ne vedremo delle belle

A tenere banco ci sarà anche la decisione del tronista Matteo Ranieri, diviso tra Denise e Federica. Per quanto riguarda la Platano, crescono le quotazioni di Alessandro.

Come ogni giorno c’è grande attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 alle ore 14.45. Il format di Maria De Filippi intrattiene il pubblico di Mediaset da quasi 3 decenni e tira fuori sempre personaggi di nuovo appeal. Attualmente tra i tronisti più discussi c’è Matteo Ranieri. Il ragazzo sarà protagonista della prima parte dell’appuntamento del 16 febbraio, come dichiarato dalle anticipazioni rilasciate. Prima si vedrà il tempo trascorso in compagnia del grande amico e coinquilino Luca Salatino, e poi si entrerà nel vivo. L’ex scelta di Sophie Codegoni aveva vissuto un momento di tensione nella scorsa puntata sia con Federica che con Denise. Le due avevano lasciato lo studio per motivi diversi: la prima non ne poteva più di alcuni atteggiamenti di Matteo, mentre al seconda era stufa di essere accusata di simpatie particolari nei confronti di Armando Incarnato.

Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano sempre più vicina ad Alessandro. Spazio alla scelta di Matteo Ranieri

Le anticipazioni di Uomini e Donne, rilanciate dal Vicolo delle News, vedono per la puntata del 16 febbraio grande protagonista Ida Platano. Dopo la riappacificazione tra Matteo Ranieri e Federica, grazie alla mediazione di Maria De Filippi, verrà dato spazio alla tronista over siciliana.

La sia storia con Alessandro continua a tenere banco e vivrà nuovi sviluppi interessanti. Secondo le ultime indiscrezioni i due sarebbero sempre più vicini, attirando anche le antipatie di qualche altro protagonista dello studio di Canale 5. Il feeling che Ida Platano ha instaurato con il corteggiatore sembra crescere di puntata in puntata. Durante il confronto in studio potrebbero arrivare anche delle importanti dichiarazioni. In più la conduttrice potrebbe concedere spazio alla signora Pinuccia, che ha avuto una discussione proprio con Alessandro. Non resta che attendere qualche ora e sintonizzarsi, come di consueto, su Canale 5 per una nuova puntata di Uomini e Donne.