Ucraina, Nato: “Vediamo altre truppe russe in arrivo”. Ma la Russia annuncia il ritiro in Crimea

"Dobbiamo anche investire per liberarci dalla dipendenza dalla Russia per il gas”, ha affermato Ursula von Der Leyen alla plenaria di Strasburgo.

La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento dell’esercito aveva fatto crescere il timore di un’invasione dell’Ucraina. Il ministero della Difesa in un comunicato ha fatto sapere che i soldati stanno tornando alle loro guarnigioni. La notizia segue il primo ritiro delle truppe russe dai confini dell’Ucraina di ieri, martedì 15 febbraio.

Secondo la Nato, le truppe russe “aumentate non diminuite”

Tuttavia, secondo la Nato non ci sarebbe alcun chiaro segno di de-escalation da parte del Cremlino, anzi afferma che le truppe russe “sono aumentate, non diminuite”. A dirlo è stato il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltnenberg aprendo la ministeriale difesa a Bruxelles: “Stiamo monitorando molto da vicino cosa accade. Ed aggiunge: “Allo stesso tempo registriamo le aperture di Mosca al dialogo diplomatico e siamo pronti in questo senso. Ma stiamo ancora aspettando la reazione della Russia alle nostre risposte scritte inviate il 26 gennaio”.

Joe Biden: “Attacco sempre possibile”; Kiev: “Cyberattacco da Mosca”, il Cremlino si difende

Oggi, Giornata dell’Unità Nazionale in Ucraina, è anche il giorno che l’intelligence Usa aveva indicato come data possibile di un possibile attacco russo. “Un attacco resta sempre possibile”, ha affermato il presidente Usa Joe Biden. Ad avvalorare la tesi Usa, anche la denuncia di Kiev di un cyberattacco ai siti del ministero della Difesa e di due banche pubbliche. Un segnale, se confermato, di un nuovo attacco ibrido con la probabile regia di Mosca. Dal Cremlino arriva la smentita: “Come atteso, l’Ucraina continua a incolpare la Russia per tutto. La Russia non ha nulla a che fare con gli attacchi cibernetici”, ha affermato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Crisi Ucraina-Russia: i prossimi incontri diplomatici

Attesa per oggi a Bruxelles la riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica. Il premier italiano Mario Draghi a Parigi dall’omonimo francese Emmanuel Macron. Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri, è invece atteso domani a Mosca.

Nonostante il ritiro delle truppe, la situazione della crisi in Ucraina non è comunque risolta e resta instabile, anche se sembra migliorare. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato un segnale di distensione anche ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma non ha chiarito come si scioglierà il nodo più intricato: il braccio di ferro sull’ingresso di Kiev nella Nato. Secondo Mosca, non dovrà accedervi mai, ma gli occidentali non possono accettarlo formalmente come chiede il Cremlino. Joe Biden ha affermato: “Siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia” e di proporre “nuove misure di controllo degli armamenti e sulla trasparenza”. Alla diplomazia deve essere data “ogni possibilità di avere successo”. E ancora, “non vogliamo destabilizzare la Russia”.

Ursula von Der Leyen: “Investire per liberarci dalla dipendenza russa sul gas”

“Ora dobbiamo dovere i fatti oltre alle parole”. Lo ha detto Ursula von Der Leyen alla plenaria di Strasburgo. “La Nato non ha ancora visto segni chiari di ritiro”. E sul gas, la presidente della Commissione Ue ha spiegato: “Abbiamo esaminato tutte le possibili perturbazioni se la Russia sceglie di usare l’energia come leva di pressione e posso dire che per questo inverno siamo al sicuro. Con gli Stati membri abbiamo messo a punto misure di emergenza che possiamo mettere in campo se arriva una crisi totale: oltre 200 navi di Gnl sono in arrivo in Europa. Ma dobbiamo anche investire per liberarci dalla dipendenza dalla Russia per il gas”.

“Nel 2014 l’Ucraina ha scelto lo stato di diritto e la democrazia liberale: l’Ue ha sostenuto questa scelta, e l’Ue non abbandonerà mai il popolo ucraino”, ha affermato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, alla plenaria del parlamento europeo a Strasburgo.