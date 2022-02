Stato di emergenza, niente proroga dopo il 31 marzo, ma resterà valido il Green pass per trasporti e lavoro

Dopo il 31 marzo torneranno in ufficio anche i 2,6 milioni di no-Vax nella fascia di età 30-59 anni. Per questa ragione sarebbe azzardato un ritorno al lavoro in presenza universale.

L’orientamento del Governo è non prorogare lo stato di emergenza, che terminerà il 31 marzo. Con esso però, non terminerà anche la validità del Green pass, che potrebbe valere ancora per qualche mese, soprattutto nei settori che vengono considerati più a rischio, come i trasporti e il lavoro.

Cosa cambierà dopo il 31 marzo

L’eliminazione delle restrizioni sarà graduale e comincerà quando il calo dei contagi sarà accompagnato a quello delle ospedalizzazioni e dei decessi che, si stima, resteranno stabili o in crescita fino alla fine di febbraio. Inoltre, un altro fattore importante è il raggiungimento della percentuale dell’80% della popolazione vaccinata con terza dose o guarita.

La prima regola a cadere potrebbe essere l’obbligo del Super Green pass nei locali all’aperto per il servizio al tavolo e man mano le altre. Potrebbero però restare obbligatorie le mascherine al chiuso e quando ci sono assembramenti.

Trasporti e lavoro

Il Green pass potrebbe continuare ad essere richiesto dopo il 31 marzo nei mezzi di trasporto e al lavoro. Non a caso l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 continuerà fino al 15 giugno. Lo stato di emergenza segnerà anche la fine dello smart working. A partire dal 31 marzo le aziende dovranno accordarsi con i dipendenti per continuare il lavoro da casa. Ma torneranno in ufficio anche i 2,6 milioni di no-Vax nella fascia di età 30-59 anni. Per questa ragione sarebbe azzardato un ritorno al lavoro in presenza universale.

“Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e quindi, si scioglierà anche il Cts”, ha affermato Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico-scientifico a Rai Radio 1, durante il programma Un Giorno da Pecora. “Non credo che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela”.