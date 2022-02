Pensioni, le novità sul tavolo tra Governo e sindacati

Il Governo sta valutando varie ipotesi e al momento ha detto no alla proposta dei sindacati di uscire prima dal lavoro senza penalizzazioni per chi ha maturato 41 anni di contributi. La prossima settimana potrebbe essere presa una decisione.

Uscita anticipata dal lavoro con un taglio contenuto dell’assegno del 3% per ogni anno di anticipo. Questa l’ipotesi sulle pensioni al vaglio del Governo, che prederebbe comunque un limite anagrafico di 64 anni di età. Lo stesso limite di Quota 102 che però vale solo per quest’anno.

La differenza è che Quota 102 non comporta penalizzazioni, ma richiede il requisito di 38 anni di contributi. L’ipotesi è invece scendere il limite contributivo a 20 anni.

Durante il tavolo tecnico con i sindacati, è emerso che il Governo è d’accordo su tutto a condizione che l’assegno della pensione sia calcolato tutto con il metodo contributivo, anche per chi ha tra i requisiti il calcolo con il metodo misto. Per i sindacati sarebbe penalizzante e potrebbe comportate tagli all’assegno fino al 30%. Un po’ come avviene per Opzione Donna, che prevede 58 anni di età e 35 di contributi. Cgil, Cisl e Uil quindi, non sono d’accorso con questa ipotesi.

Ipotesi 20 anni di contributi e 64 di età

Tra le altre ipotesi c’è quella di 20 anni di contributi, 64 anni di età e taglio dell’assegno del 3% per ogni anno di anticipo sulla sola parte retributiva. Visto che la pensione di vecchiaia, con la Legge Fornero, si raggiunge a 67 anni, il massimo del taglio sarebbe del 9% sulla parte retributiva. In questo caso ci sarebbe da superare un altro ostacolo.

Attualmente per uscire prima dal mondo del lavoro, l’assegno pensionistico deve essere superiore a quello sociale di un multiplo di 2,8 volte. Ciò vuol dire una cifra di almeno 1.311 euro. I sindacati ritengono che sia una cifra troppo alta e chiedono di abbassarla.

