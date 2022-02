Oggi è una splendida attrice e protagonista di una celebre soap opera: la riconosci?

La partecipazione a un amatissima fiction trasmessa sulla Rai l’ha resa l’attrice più amata dal pubblico. In quanti la riconoscono?

La bambina nella foto, sorridente tra le braccia di sua madre e con i suoi occhioni azzurri che chissà, forse fissava suo padre, è nata a Busto Arsizio il 6 settembre 1982 ma ha vissuto a Vercelli.

Si da piccola non nasconde la sua passione per la recitazione, passione che poi si trasformerà nella realizzazione di un sogno. Nel 2001 si trasferisce a Napoli dove si laurea in scienze dell’educazione all’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”.

È nella bella Napoli che esordisce nel mondo della recitazione entrando a far parte del cast di una delle soap opera più amate dal pubblico trasmessa su Rai 3: Un posto al sole. Interpreta il ruolo di Viola Bruni, personaggio che la porterà ad essere la protagonista più amata dal pubblico.

Inizia la carriera lavorando in campo pubblicitario per il sito web Clarence per poi esordire come protagonista assoluta, nel ruolo di Samantha, di Atlantis di Gilberto Squizzato, real movie di quattro ore, trasmesso in quattro puntate da Rai 1, basato sulla storia vera di una ragazza madre, con Maurizio Tabani e Roberta Potrich.

Nel 2001 partecipa alla miniserie televisiva Le ali della vita 2 dove condivide il set con due icone del cinema come Virna Lisi e Sabrina Ferilli. Nel 2002 interpreta il ruolo di Dari nel film Due gemelle a Roma, diretto da Steve Purcell, con le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen.

Nel 2006 entra a far parte del cast di Un posto al sole d’estate, versione estiva della soap opera di Rai 3. Tra il 2010 e il 2011 gira a Miami alcuni spot e partecipa alle fiction di Rai 1 Un passo dal cielo con Terence Hill e Fuoriclasse con Luciana Littizzetto.

Nel 2014 esordisce in teatro con Come sopravvivere ai lavori in casa, di Michele Caputo e l’anno successivo consegue la laurea in Scienze dell’educazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 2016 e 2017 conduce rispettivamente la seconda e terza edizione de Il contadino cerca moglie, in onda su Sky. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è la bellissima Ilenia Lazzarin.