Il GF Vip 6 continua a regalare colpi di scena al suo pubblico. Si scaldano gli animi nella casa più spiata d’Italia.

Il ritorno di Alex Belli ha scosso gli animi nella casa del GF Vip 6.

Come Ulisse, tornato a Itaca per riprendersi il trono e sua moglie Penelope contesa dai Proci – 108 giovani nobili di Itaca e delle isole e territori vicini -, così Alex è tornato nella Casa per riprendersi Delia. La Pantera sudamericana con il suo fascino ha catturato non solo l’attenzione di tantissimi maschi alpha come Barù e Antonio Medugno. La regina di Itaca tesseva la tela di giorno e la disfaceva di notte aspettando il ritorno del suo amato per non concedersi ai Proci, mentre la Duran cercava il contatto fisico con i ragazzi. Dinanzi a questi atteggiamenti Alex ha deciso di prendere in mano la situazione cercando di riparare al danno, a quelle rottura provocata dai suoi atteggiamenti poco fedeli nei confronti della sua quasi moglie.

Dopo aver varcato per la seconda volta la porta rossa, Alex ha cercato di gestire la presenza contemporanea di Soleil Sorge e Delia Duran, impresa ardua che potrebbe essere definita Belli impossible. “Riuscirà Alex a convivere con Delia e Soleil?”, si chiedevano sui social i telespettatori. Ebbene, tale domanda sembra già aver trovato risposta.

“Non la toccare”. Si scaldano gli animi al GF Vip 6: c’entra Alex Belli

Un modo particolare per fare pace. Alex si è inginocchiato davanti a Soleil e sua moglie è andata su tutte le furie. Delia, infatti, ha iniziato a ripetere: “Sole si è innamorata di te. Non toccarla e dì la verità perché questa roba mi dà fastidio. Dì la verità, perché lei lo ha confermato. Abbi le pa..e”.

“Ma io confermo tutto – ha detto poi Alex alzandosi – l’ho fatto in studio davanti a oltre 3 milioni di telespettatori. L’ho detto quattro o cinque volte in studio”. La reazione di Delia e il comportamento di Alex si sono scontrate con il disappunto di Soleil. “Sono al limite – ha confessato l’influencer alla Codegoni – se uno o l’altra sorpassa la linea… vomito tutto addosso a loro”.