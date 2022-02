Michelle Hunziker si è già rifatta una vita? L’indizio lascia senza parole – VIDEO

La presentatrice Michelle Hunziker, che sarà in prima serata su Canale 5 il 16 ed il 23 febbraio con Michelle Impossible, sembrerebbe essersi già rifatta una vita dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Ecco tutti gli indizi.

Un film del 1961, Cowboy col velo da sposa, ha dato per la prima volta il riconoscimento di un fenomeno femminile molto diffuso e molto sottovalutato, che gli inglesi hanno chiamato breakup hair e che noi italiani potremmo chiamare i “capelli del cambiamento”. Molte donne, infatti, decidono di tagliare i capelli quando occorre un cambiamento nella vita.

È stato il caso di Michelle Hunziker: il pubblico la conosceva da sempre anche per i suoi capelli lunghi, lisci e biondi, molto curati, che erano uno dei suoi elementi contraddistintivi. All’improvviso si è presentata sui social media con un caschetto lungo, ed ha ammesso che adesso si diverte molto nel prepararsi un’acconciatura diversa ogni giorno.

Michelle Hunziker si è già rifatta una vita dopo Tomaso?

È indubbio che ci sia stato un cambiamento estetico di Michelle Hunziker e che questo sia coinciso con la separazione dal marito, Tomaso Trussardi. Secondo quando riporta l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ci sarebbero stati dei tradimenti da parte di lui che li avrebbero fatti allontanare in maniera irreversibile.

Sembrerebbe, però, che Michelle Hunziker stia già provando a ricostruirsi una vita dopo i dieci anni del secondo matrimonio. A rivelarlo è Dagospia, che spiega che la presentatrice non avrebbe alcuna nuova relazione, ma avrebbe maturato una simpatia per un modello italiano di trent’anni, quattordici meno di lei, con cui si seguirebbe sui social media.

Il nome della nuovo flirt della conduttrice: è un modello italiano

Il nome del modello con cui Michelle Hunziker si sarebbe rifatta una vita è Carlo Piazza, classe 1991. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma è evidente che siano entrambi molto riservati. La conduttrice, in una recente intervista, aveva ammesso di sentire ancora molto dolore per la separazione da Tomaso, ma di essere sicura che sia la scelta giusta.

Ecco uno spezzone di All Together Now del 2019, che mostra probabilmente il momento in cui Carlo e Michelle si sono incontrati per la prima volta: