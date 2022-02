Mahmood, lo spoiler del cantante sul nuovo progetto: attesa tra i fan – FOTO

Il cantante Mahmood ha fatto uno spoiler che rivela il nuovo progetto a cui sta lavorando in questi giorni. Ecco a cosa sta pensando dopo aver stravinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco con la canzone Brividi.

A soli nove giorni dalla fine del Festival di Sanremo, il brano Brividi è stato certificato disco di platino. Per la seconda settimana consecutiva dalla kermesse musicale rimane il singolo più venduto nella classifica Fimi/GfK ed ha conquistato il record per il numero di copie vendute da un singolo musicale nelle prime due settimane di vendite.

Che Brividi fosse destinato a tagliare molti record era chiaro fin dall’inizio. Nella giornata in cui è stato caricato su Sportify ha registrato oltre tre milioni di ascolti: si tratta di un record per quanto riguarda il pubblico italiano sulla piattaforma di streaming. Anche gli spettatori di Sanremo li hanno dati fin da subito come favoriti alla vittoria.

Mahmood, ecco lo spoiler: arriva una nuova canzone?

Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà a Torino dal 10 al 14 di maggio. Si è vociferato in più occasioni che Brividi potrebbe anche essere tradotta in inglese, in modo da avere maggiori opportunità di essere capita dal pubblico internazionale e quindi raccogliere voti per la vittoria.

Non è chiaro se i due cantanti procederanno in tal senso. Mentre Blanco a 19 anni registra il tutto esaurito nelle date del suo tour italiano, Mahmood ha fatto ingolosire i suoi fan pubblicando una foto sul suo account Instagram. Non si vede lui direttamente, ma in primo piano c’è un microfono, come se fosse uno studio di registrazione casalingo.

Dopo la produzione per Ghettolimpo, arriva un nuovo album?

L’ultimo album di Mahmood, Ghettolimpo, è uscito l’11 giugno 2021 ed ha venduto oltre venticinquemila copie. È stato accompagnato dall’uscita di un omonimo libro, edito da Mondadori, dove il personaggio di ogni canzone si è trasformato in un fumetto, in un chiaro tributo al maestro Rumiko Takahashi.

Ecco la foto dello spoiler condivisa da Mahmood sul proprio account Instagram: