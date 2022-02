Grande Fratello, ex celebre concorrente si sposa: l’annuncio è romanticissimo

Un ex celebre concorrente del Grande Fratello è pronta a sposarsi. Su Instagram arriva il romantico annuncio ai suoi followers.

Grandi notizie per un ex concorrente del Grande Fratello, che è pronta a celebrare le sue nozze. Infatti su Instagram è arrivato il romantico annuncio che ha commosso tutti: andiamo a scoprire di chi si tratta.

È una giornata di grande festa per un ex concorrente del Grande Fratello 16. Infatti nella giornata di ieri una delle ex concorrenti più amate ha annunciato ai followers che è pronta a sposarsi. Stiamo parlando di Ambra Lombardo, che ha partecipato alla sedicesima edizione del reality. L’annuncio è arrivato proprio sul suo profilo Instagram. L’ex insegnante siciliana, infatti, salirà all’altare con il suo compagno, Lorenzo Cascino.

Un annuncio arrivato nel modo classico, con l’influencer che ha deciso di pubblicare su Instagram un romantico video in compagnia della sua dolce metà. Nel video si può notare che la proposta è avvenuta a Miami. I due infatti sono in vacanza negli Usa per qualche giorno romantico insieme. Inoltre Lorenzo ha deciso di conservare la sua proposta di matrimonio proprio per la festa degli Innamorati. Nella clip si vede un Ambra evidentemente emozionata dal momento.

Grande Fratello, Ambra Lombardo ha detto ‘Sì’: matrimonio vicinissimo

Lorenzo Cascino è il primo compagno arrivato nella vita di Ambra Lombardo dopo la fine definitiva della relazione con Kikò Nalli. Quest ultimo è un hair stylist, noto per essere anche l’ex di Tina Cipollari. Inoltre la conferma della relazione tra i due era avvenuta sempre su Instagram, con Ambra che postò delle foto in cui si mostrava felice e sorridente in compagnia del nuovo partner.

Sul suo profilo l’influencer scrisse: “Si era capito…ma…Nuntio vobis gaudium magnum: habemus fidanzatum“. Nonostante l’annuncio pubblico, tutti i suoi followers avevano capito che con Lorenzo c’era qualcosa in più rispetto a della semplice amicizia. In pochi sanno che l’uomo è un noto imprenditore italiano.

Infatti Lorenzo Cascino è responsabile e dello sviluppo del business del brand di design di interni Visionnaire Home, con sede negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles. In passato ha lavorato anche per lo Spezia Calcio come upervisor del marketing e della comunicazione. Inoltre durante la sua carriera è riuscito a conseguire una laurea in Scienze Politiche ottenuta presso l’Università di Milano.