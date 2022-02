Giorgia Soleri furiosa: la fidanzata di Damiano si scaglia contro alcuni fan dei Maneskin

Un triste scontro social per Giorgia Soleri che si è sentita in dovere di rispondere agli attacchi di alcuni fan dei Maneskin

Una storia che va avanti già da un po’ di tempo, un gruppo di persone che non lasciano che la fidanzata di Damiano David viva serenamente la sua vita e viene accusata costantemente: la Soleri sbotta.

Bella e cara, ma il troppo stroppia e Giorgia Soleri non ne può più. L’influencer 26enne è conosciuta al pubblico italiano per la sua relazione con il frontman dei Maneskin, Damiano David che ha riscosso grande successo in tutto il mondo, pertanto tutti i riflettori sono puntati su di lui e gli altri componenti della band.

In più, a seguito dell’esibizione sulle note di Coraline al Festival di Sanremo 2022 in cui Damiano si è commosso, è iniziato a girare sui vari social un post che riguarda malattie con cui la stessa Giorgia ha convissuto per anni e su cui adesso si fa portavoce di vari convegni in giro per l’Italia. Non tutti sapevano, infatti, che la Soleri ha sofferto di vulvodinia ed endometriosi.

Giorgia Soleri sbotta sui social: “Non avete idea di cosa significhi”

non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la merda che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli. — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) February 16, 2022

In più di un Tweet, Giorgia Soleri ha raccontato di essere stata presa di mira da un gruppo di persone, sia in pubblico che in privato, che l’attacca quotidianamente. Ed ha aggiunto: “Sono contenta per chi non può capire, anzi forse vi invidio anche un po’, ma abbiate almeno la decenza di non giudicare”.

Negli anni, Giorgia Soleri si è battuta fortemente affinché problematiche come la sua progredissero sia da un punto di vista scientifico che sociale e che non ci fosse quella paura o vergogna nell’ammettere che si è malati. Tuttavia, c’è addirittura qualcuno che crede che la sua sia semplice scena. Una parte dei gruppi che hanno attaccato Giorgia, l’ha fatto pubblicamente su Twitter: