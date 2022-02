L’entusiasmo di essere salito sul podio come terzo classificato e il feeling con i protagonisti della kermesse hanno spinto Gianni Morandi a compiere un certo tipo di azioni.

Sanremo 2022 si è concluso da qualche settimana ma nonostante ciò continua a far parlare di sé. In positivo ovviamente.

In modo particolare sono i protagonisti che attraverso i racconti delle emozioni provate sul palco e rivelando curiosi retroscena, fanno rivivere quegli attimi ove l’occhio digitale non ha posato il suo obiettivo. L’ultimo a lasciarsi andare in confessioni post manifestazione è stato il cantante di Monghidoro che con il brano “Apri tutte le porte” ha fatto e continua a far ballare tantissime persone.

Tutti d’accordo sulla vittoria strameritata di Mahmood e Blanco. Un accordo effimero dopo l’esplosione degli ascolti della canzone di Gianni Morandi. Risuona più volte nell’arco della giornata in tutte le case degli italiani. Tutte le radio passano questo brano scritto da Jovanotti perché il pubblico lo richiede. Note giovanili morandizzate al punto giusto creando un connubio esatto tra vecchie e nuove generazioni. Un capolavoro, a detta degli esperti. Gianni Morandi però non si aspettava tale successo e cavalcando l’euforia del momento dopo la finale si è lasciato andare in una notte brava.

Gianni Morandi racconta la notte brava dopo Sanremo 2022: pubblico in delirio

“Siamo saliti su un van per andare a cena, ho messo la canzone a tutto volume e ci siamo fermati a ogni capannello di gente: due di notte, giù il finestrino e musica a palla. Venivano tutti a salutarmi, a cantare, a farsi una foto con me”, rivela Gianni Morandi entusiasta del traguardo raggiunto.

Ha confessato che la competizione gli da adrenalina e grazie alla sua esperienza è riuscita a trasmetterla a tutti. Si è aggiudicato il premio “Lucio Dalla” dato dalla sala stampa e ha vinto la serata delle cover cantando in coppia con Jovanotti. In tanti si chiedono se parteciperà a Sanremo 2023 e lui non chiude le porte, ma le lascia aperte: “Non lo so, però so per certo che il Festival del 2022 è stato il mio penultimo”.