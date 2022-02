GF Vip 6, ennesimo scontro in casa: arriva il provvedimento disciplinare

Nuovo scontro all’interno della casa del GF Vip 6, con gli autori che decidon o di prendere provvedimenti disciplinari: cos’è successo.

Continuano i litigi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. C’è tantissima tensione tra i concorrenti del reality e dopo l’ultimo battibecco ci sono stati dei provvedimenti disciplinari. Andiamo quindi a vedere cosa ha scatenato il tutto.

Nuovo provvedimento disciplinare e nuovo scontro all’interno della casa del GF Vip 6. Infatti l’aria è più tesa che mai all’interno della casa di Cinecittà a poco meno di un mese dalla finalissima. Tanto che sembra sembra al capolinea anche l’amicizia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Infatti la cantante lirica ha rivelato di essere rimasta delusa dall’allontanamento della sua storica alleata. Quindi non è riuscita a trattenere lo sdegno attaccando più volte l’ex Miss Italia.

Inoltre nei suoi ultimi attacchi c’è di mezzo anche Miriana Trevisan, con cui spesso si è lasciata andare a forti liti. Dopo il nuovo acceso scontro la produzione ha deciso di punire i Vipponi, che hanno violato varie regole. Il provvedimento è stato letto proprio da Miriana accompagnata da Antonio Medugno. Infatti i due gieffini hanno comunicato ai coinquilini che ci sarà una riduzione nel budget messo a disposizione per la spesa settimanale. Inoltre la Trevisan ha sottolineato tutte le trasgressioni commesse che hanno portato alla punizione.

GF Vip 6, provvedimento disciplinare per i gieffini: ridotto il budget spesa

Miriana Trevisan, dopo aver letto il provvedimento ha invitato più volte tutti a non sottovalutare le regole, affinché non venga ancora penalizzato tutto il gruppo della Casa. Tra le trasgressioni, infatti, troviamo il ritardo nel cambio delle batterie e le sigarette fumate dentro le quattro mura. Inoltre tra le trasgressioni troviamo anche i freeze che non sono stati rispettati dai concorrenti nella puntata di ieri.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amadeus e Giovanna Civitillo, la Rai ha deciso: fan sbalorditi

Quindi il budget messo a disposizione dalla produzione per la spesa settimanale è di 224 euro. Proprio dopo questa comunicazione è scoppiata la lite tra Miriana e Katia Ricciarelli al GF Vip 6. Infatti la soprano ha definito Trevisan, Manila e Nathaly delle vipere. La showgirl ha così deciso di ironizzare mentre comunicava i provvedimenti affermando: “Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere“.

LEGGI ANCHE >>> “Ora basta”, Antonella Clerici si sfoga in diretta: il motivo è grave

Ma l’ironia di Miriana non è stata presa bene da Katia, che con tanta rabbia ha risposto: “Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo“. Stavolta però la Trevisan ce l’ha fatta ed ha ribattutto: “L’ironia è bella quando è intelligente“. Uno scontro che ha portato Miriana a sfogarsi con Manila, ribadendo a più riprese che la sua era stata semplicemente una battuta.