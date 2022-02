GF Vip 6, lite furiosa nella casa: “Spacco questa bottiglia”

C’è stata una lite furiosa all’interno della casa del GF Vip 6, che poteva anche diventare violenta. Ecco l’incredibile minaccia che si è sentita dalle registrazioni in diretta del reality show di Canale 5 e chi sono i protagonisti dell’accaduto.

Da quando Alex Belli è rientrato nella casa del GF Vip 6, si sono registrate numerose nuove dinamiche. Non si può ormai negare che, l’ex protagonista di Centovetrine è ormai l’attore principale di questa edizione del reality show. Questo, forse, anche grazie alla sua abilità nel costruire dinamiche che sembrerebbero essere create da Fabrizio Corona.

Dopo un iniziale momento di freddezza, Alex Belli e Delia Duran si sono riavvicinati all’interno della casa del Grande Fratello, e sono anche stati sorpresi a scambiarsi effusioni in più occasioni. Tutto questo mentre Alex continua ad avvicinarsi anche a Soleil Sorge, che si è tuffata fra le sue braccia alla notizia del rientro dell’attore nella casa.

GF Vip 6, chi sono i protagonisti della lite furiosa

Quasi all’improvviso, le cose sono precipitate di nuovo fra Alex Belli e Delia Duran. L’attore ha consigliato alla modella venezuelana di non stare più vicino a Nathaly Caldonazzo, perchè avrebbe una brutta influenza su di lei. Inoltre, l’atteggiamento di Delia nei confronti di Jessica e Barù non sarebbe piaciuto ad Alex, perchè non adatto ad una signora.

LEGGI ANCHE >>> “Non la toccare”. Si scaldano gli animi al GF Vip 6: c’entra Alex Belli

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, ennesimo scontro in casa: arriva il provvedimento disciplinare

Queste parole hanno mandato su tutte le furie Delia Duran, che non ha accettato di essere definita poco signorile. Ha rivendicato di voler essere accettata così com’è, arrabbiandosi perchè Alex non la lasciava finire di esporre la sua opinione. Quando Belli le ha suggerito che forse stava perdendo il contatto con la realtà, ha fatto un gesto del tutto inaspettato.

L’incredibile gesto di Delia Duran: verranno presi provvedimenti?

Delia Duran ha preso in mano una bottiglia, minacciando: “Questa roba non te la permetto Alex Belli, altrimenti spacco questa bottiglia“. Sullo sfondo di questo litigio ci sarebbe il bacio dato da Delia a Barù: lei sostiene di essere stata stuzzicata dal nobile, mentre Belli ha insinuato che voleva semplicemente vendicarsi con Jessica.