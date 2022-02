Ex celebre volto di Uomini e Donne verso l’Isola dei Famosi 2022: colpo di scena! I fan sono rimasti sorpresi dalla probabile scelta

Il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi dovrebbe iniziare entro fine marzo, subito dopo il termine del Grande Fratello Vip. Nel cast ci potrebbero essere diverse novità.

Ci siamo quasi. Uno dei programmi più attesi della primavera su Mediaset è pronto a rivedere la luce. L’isola dei Famosi, anche nell’edizione 2022, sarà condotta da Ilary Blasi e si preannuncia scoppiettante. Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, Canale 5 sarà pronta ad ospitare le prime serate in diretta dall’Honduras, con lo stesso schema di messa in onda (lunedì e giovedì sera). La nota conduttrice romana, però, potrebbe avere dei problemi per quanto riguarda il cast del programma. Come anticipato infatti dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, infatti, gli autori del programma stanno incontrando delle difficoltà per quanto concerne il parterre di opinionisti. Sembra sia saltato l’accordo con Vladimir Luxuria, che doveva affiancare Nicola Savino e anche i nomi di Amanda Lear, Ambra Angiolini e Soleil Sorge sono naufragati uno dietro l’altro. Al momento di sicuro c’è che non ritorneranno in scena né Elettra Lamborghini né Tommaso Zorzi, che al pari di Iva Zanicchi non avevano convinto il pubblico a casa.

Isola dei Famosi, Renato Russo si candida a partecipare: l’appello dell’ex tronista di Uomini e Donne

Chi potrebbe fare la usa comparsa sull’isola honduregna è invece un ex volto famoso di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Renato Russo, ex cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi. Come riportato da SoloDonna, è stato lui stesso a lanciare un appello nella speranza di essere scelto. “Mi piacerebbe essere uno dei prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi. Sono certo di poter essere una risorsa per il programma. Sono simpatico, conosco bene il mare e voglio mostrare a tutti la mia abilità a vivere a contatto con la natura, anche la più inospitale, e ad affrontare le difficoltà. Chiamatemi, non ve ne pentirete!”.

Russo, oltre ad esprimere la sua volontà di partecipare all’Isola, ha anche rimarcato il suo ottimo rapporto con la De Filippi, ci cui nutre una grandissima stima.

“Maria è una donna eccezionale, mi ha davvero cambiato la vita. Devo ringraziare lei per quello che ho adesso. Oggi c’è tanta gente che mi riconosce grazie a lei. Noi che siamo passati da Uomini e Donne siamo in qualche modo tutti figli suoi“.