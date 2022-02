Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti, dedica commovente: è accaduto in diretta

Durante il primo appuntamento di Michelle Impossible, uno degli ospiti più attesi è stato Eros Ramazzotti. Il cantante per pochi minuti ha condiviso il palco con la conduttrice, che è anche la sua ex moglie: ecco cosa è successo.

Il 16 febbraio è andata in onda la prima delle due puntate di Michelle Impossible, lo spettacolo trasmesso in prima serata su Canale 5 dove la protagonista assoluta è Michelle Hunziker. Nel cast della trasmissione, due nomi hanno subito incuriosito il pubblico: quello di sua figlia Aurora, e soprattutto, quello del suo ex marito Eros Ramazzotti.

In molti volevano vedere la coppia tornare insieme sul palco, anche se solo per pochi istanti. Da quando hanno iniziato la procedura di divorzio nel 2009, si sono susseguite più volte le voci di un loro riavvicinamento. Adesso che lei si è lasciata ufficialmente con Tomaso Trussardi, la loro vicinanza ha fatto sognare tantissimi fan della coppia.

Eros Ramazzotti a Michelle Impossible: lei ammette di averlo corteggiato moltissimo, il retroscena

Come tutti gli ospiti di Michelle Impossible, anche Eros Ramazzotti ha scherzato molto con la conduttrice prima di esibirsi in una canzone molto speciale. La sua ex moglie ha subito iniziato a scherzare sui doppi sensi, raccontando di aver corteggiato moltissimo il cantante per poterlo avere sul palco nella prima puntata del suo programma.

Eros, che si è prestato allo scherzo, ha chiesto subito di specificare che il corteggiamento era professionale. Michelle ha quindi raccontato un piccolo retroscena, rivelando che si è riavvicinata ad Eros dopo il divorzio anche grazie alle arti marziali, che praticherebbero entrambi. Hanno inoltre sottolineato, nella commozione dei presenti, che fra loro c’è stato un grande amore, ma adesso c’è e continuerà ad esserci solo una bellissima amicizia.

Aurora si commuove mentre guarda Michelle Impossible: “Che bello”

Eros Ramazzotti ha voluto cantare sul palco di Michelle Impossibile la sua canzone Più bella cosa, specificando che è il brano che aveva scritto per la conduttrice e che anche l’esibizione era dedicata a lei. Il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire, e sembra che anche la loro figlia Aurora si sia commossa a vedere i loro genitori così teneri insieme.

Ecco l’istantanea pubblicata dalla figlia di Eros e Michelle su Instagram durante la puntata di Michelle Impossible:

Questo invece, il bacio che si sono scambiati sul palco: