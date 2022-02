Crisi Ucraina: quali saranno gli effetti delle sanzioni russe sull’Europa

Il 2 febbraio la Russia ha vietato per almeno due mesi l’esportazione in tutto il mondo del fosfato di ammonio ed altri fertilizzati azotati prodotti dal metano.

Gli effetti della strategia di destabilizzazione economica ad opera di Vladimir Putin impatteranno presto sull’economia. Mentre la Casa Bianca e l’Europa minacciavano sanzioni, il Cremlino nei mesi scorsi ha avviato in silenzio due mosse strategiche mirate.

Il 2 febbraio la Russia ha vietato per almeno due mesi l’esportazione in tutto il mondo del fosfato di ammonio ed altri fertilizzati azotati prodotti dal metano. Il blocco durerà almeno fino all’inizio di aprile, periodo cruciale per il ciclo produttivo. Per questa ragione stanno per aumentare i prezzi di prodotti alimentari come farina di grano duro, pane e pasta. L’argomento verrà discusso oggi a un convegno di Consorzi agrari d’Italia, che definisce “tsunami” l’aumento dei prezzi dei derivati del grano.

I fertilizzanti devono essere utilizzati nei campo e rappresentano il 20-25% del costo di produzione del grano. Per questo l’impennata recente delle loro quotazioni, che ammonta a +220% da metà novembre ad oggi, avrà effetti pesanti. La scelta della Russia di vietare le esportazioni ha ragioni strategiche ed arriva dopo due giorni dall’incendio del grande impianto di fertilizzanti azotati della Winson Weaver a Winston-Salem in North Carolina, le cui cause non sono ancora note. Dopo la chiusura dello stabilimento, l’impatto del divieto russo sarà ancora più impattante e potrebbe causare l’inflazione in Europa e nel resto del mondo, che dovrà dipendere da Mosca per le riserve di grano.

Anche l’Italia era un acquirente dei fertilizzanti azotati russi, acquistati attraverso Turchia ed Egitto per aggirare le sanzioni che l’Ue impone da anni su quei prodotti.

I derivati del grano non sono però l’unico problema. Resta ancora quello del gas naturale, dopo che l’impianto di Ferrara della multinazionale svedese Yard ha annunciato un freno della produzione. A gennaio è arrivato il dimezzamento delle forniture di gas naturale all’Italia e in altri Paesi europei.