Conto in banca, modificate subito queste password: rischiate di perdere i vostri soldi

Novità per proteggere il proprio conto in banca. Infatti ci sono diverse password deboli, che rischiano di prosciugarvi il conto.

Online il conto in banca è sempre in pericolo. Per questo motivo gli esperti di Cyber security rivelano che più di 34 milioni di persone attualmente utilizzano password che le lasciano aperte le porte agli attacchi di malintenzionati. Così il portale Dojo ha cercato di aiutare chi possiede un conto, evidenziando i principali tipi di chiavi d’accesso vulnerabili agli attacchi degli hacker.

Infatti secondo Dojo tra le chiavi più utilizzate al mondo troviamo “Love”, “Baby” e “Angel”. Mentre invece le seconde password più utilizzate al mondo sono quelle basate sui nomi stessi degli utenti o dei familiari, seguite da animali e cibi. I nomi più individuati dagli hacker sono “Sam”, “Anna” e “Alex”, mentre anche le keyword che utilizzano nomi di animali come “Cane” e “Gatto” sono a rischio. Tra le più vulnerabili troviamo anche ‘123456’ e ‘Password‘. Andiamo quindi a vedere come difendere il nostro account.

Conto in banca, come proteggerlo: le password più sicure

I dati della NCSC hanno rivelato anche le keyword numeriche più basilari utilizzate. Tra le prime cinque della lista troviamo: 23456 usata da 23,2 milioni di utenti, segue 123456789 (7,7 milioni), Qwerty (3,8 milioni), Password (3,6 milioni) e infine 1111111 (3,1 milioni).

La proliferazione dei servizi online, quindi ha fatto aumentare a dismisura l’utilizzo delle password. Questo ha portato anche una certa fatica da parte degli utenti, che spesso si trovano a dimenticare le password o ancora peggio ad utilizzare la stessa password per tutti i servizi. Questo è un grave errore, spesso sfruttato dagli hacker per fare incetta di conti bancari e dati sensibili.

Per questo motivo molti siti, ad oggi, utilizzano l’autenticazione a due fattori che offre un livello di protezione aggiuntivo. In alcuni casi, dopo aver inserito la password si riceve ad esempio un codice sul proprio numero o sulla propria email, che serve per confermare l’identità anche dopo aver inserito la password. Questo ci permette di proteggere i nostri account, evitando quindi di finire nelle mani di cyber-criminali.