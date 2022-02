Cashback 2022, arriva la proroga: la notizia scatena i consumatori. Nuove opportunità per chi sa spendere con intelligenza

Da almeno un anno e mezzo le spese degli italiani sono cambiati. Abbiamo imparato tutti di più ad usare le carte elettroniche, per volontà e per necessità. Ma anche a trovare le vere occasioni per rientrare delle spese con il cashback.

E a ben guardare, il cashback 2022 è ricco di proposte, che non arrivano dallo stato ma dai privati. Ovviamente per rientrare bisogna spendere, ma altrettanto ovviamente è meglio sapere che ci sono occasioni da sfruttare. Come PostePay che ha deciso di prorogare almeno fino al 31 marzo prossimo Postepay Cashback, iniziativa già lanciata nel 2021.

Sarà possibile ricevere 1 euro in cashback per ogni transazione almeno pari a 10 euro e per un massimo di 10 euro giornalieri, effettuata tramite Codice Postepay. Il servizio permette ai titolari di carte di debito o prepagate Postepay, di pagare tutti gli acquisti inquadrando il Qr Code esposto nei punti vendita convenzionati. Ma fino al 28 febbraio prossimo ogni titolare di carta Postepay potrà ricevere 3 euro di cashback, fino a 15 euro giornalieri.

Cashback 2022, arriva la proroga: come funziona con i pagamenti attraverso la carta Postepay

Postepay Cashback è applicabile ai pagamenti effettuati presso i negozi, le grandi catene di supermercati e le compagnie di taxi convenzionati con Codice Postepay. L’iniziativa è valida anche presso i distributori Eni, Ip, i supermercati Esselunga che accettano pagamenti tramite il bottone “Paga con Postepay”. Sono invece esclusi dall’iniziativa i pagamenti con Codice Postepay effettuati in ufficio postale e i pagamenti di bollettini presso i tabaccai.

In questo caso il cashback sarà accreditato entro 5 giorni dalla data di contabilizzazione della transazione sulla carta selezionata dal cliente nella sezione ScontiPoste in App Postepay o App BancoPosta. Se non è stata indicata, l’accredito sarà effettuato sulla carta prepagata o conto corrente BancoPosta associato alla carta di debito Postepay utilizzato per l’acquisto.