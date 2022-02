Barbara D’Urso, questa volta si mette male: è veramente finita?

Tornano a farsi sempre più fitte le voci riguardo una prossima decisione di Mediaset che andrebbe a penalizzare Barbara D’Urso: la conduttrice, infatti, corre il concreto rischio di perdere il suo programma storico, Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso si trova davanti due appuntamenti davvero importanti. Il 15 marzo inizierà la nuova edizione de La pupa ed il secchione, che verrà trasmesso su Italia 1 in prima serata per un totale di otto puntate. Il giorno prima ci sarà la puntata finale del GF Vip 6, e Mediaset ha già annunciato che Barbara sarà presente.

Anche sul fronte personale si preannunciano molti impegni nel prossimo futuro per la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Come annunciato da Dagospia, Barbara D’Urso starebbe per diventare nonna, perchè la compagna di uno dei suoi figli sarebbe incinta. Si saprebbe già il sesso del futuro nascituro: si tratterebbe di una femminuccia.

Barbara D’Urso perde Pomeriggio Cinque? Il retroscena

Se nel prossimo futuro ci sono tanti impegni all’orizzonte per Barbara D’Urso, ci potrebbe essere anche una perdita che potrebbe essere considerata “storica”. Pomeriggio Cinque, infatti, potrebbe esserle tolto. Il programma non verrebbe cancellato, ma sarebbe riassegnato ad un altro giornalista che costi meno all’azienda.

L’intenzione di Mediaset sembrerebbe proprio quella di contenere i costi. I volti noti della rete dovrebbero essere tutti spostati nei programmi di punta in prima serata, mentre nelle altre fasce giornaliere si inserirebbero presentatori low cost. Questo significherebbe che, una volta finita La pupa ed il secchione, Barbara rimarrebbe disoccupata.

Anche Federica Panicucci rischia di perdere Mattino Cinque

Non sarebbe soltanto Barbara D’Urso a rimanere senza il programma che ormai conduce dal primo settembre 2008, inizialmente affiancata da Claudio Brachino. Anche Federica Panicucci ed il suo Mattino Cinque finirebbero vittime di questo rimpasto di Mediaset. Le sostituzioni della pausa natalizia erano da intendersi come una prova generale?

