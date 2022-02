“Pensa che siamo scemi”, Barbara D’Urso in difficoltà davanti a tutti: cos’è successo

Durante la diretta di Pomeriggio Cinque dedicata al GF Vip 6, si è sentito chiaramente un commento da parte di un ospite: Barbara D’Urso è subito intervenuta a chiedere spiegazioni. Ecco cosa è successo.

Manca ormai poco alla fine del GF Vip 6, e Pomeriggio Cinque ha deciso di dedicare la seconda metà del programma del 15 febbraio al reality show. La conduttrice del tradizionale programma pomeridiano di Mediaset è direttamente interessata alle vicende della casa più spiata dagli italiani anche perchè sarà presente alla finale del programma.

L’argomento trattato all’interno di Pomeriggio Cinque è stato il nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello di Alex Belli. Si tratta di una vera e propria eccezione nella storia del programma: non era mai successo che una persona che era stata espulsa dal reality rientrasse a far parte del gioco, anche se solo per qualche giorno.

Barbara D’Urso, il video sul GF Vip 6 scatena la polemica

Il ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip 6 sta facendo molto discutere, anche perchè ha ridato vita alle dinamiche riguardanti il triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge. Lo studio di Pomeriggio Cinque si è collegato anche in diretta con la casa del Grande Fratello, e proprio in quel momento si è potuto sentire un dialogo di Alex Belli e Soleil Sorge.

Dagli sguardi e dalle parole, era chiara l’intesa fra i due, nonostante la presenza di Delia nella stessa casa. Queste immagini hanno reso il clima dello studio di Pomeriggio Cinque incandescente. Gli spettatori hanno sentito chiaramente durante la diretta: “È un uomo davvero ridicolo…“. La frase sembrava ovviamente rivolta ad Alex Belli.

L’intervento della conduttrice: “Ma chi è? Enrica… Perchè?”

Barbara D’Urso è subito intervenuta a chiedere spiegazioni, scoprendo che l’autrice del commento era stata Enrica Bonaccorti. Lo storico volto della Tv italiana, interrogato dalla conduttrice, ha rincarato la dose: “O lui è scemo, o pensa che siamo scemi noi“. Alessandra Mussolini ha invece invitato le donne a boicottare gli uomini come Alex Belli.

Ecco la foto in studio di Enrica Bonaccorti, Biagio D’Anelli ed Alessandra Mussolini prima della puntata di Pomeriggio Cinque del 15 febbraio: