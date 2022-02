Anticipazioni Love is in the air, nozze all’orizzonte: è arrivata la proposta di matrimonio

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che ben presto in città si celebrerà un nuovo matrimonio: che gioia per i telespettatori

A Love is in the air, l’amore procede a gonfie vele ed all’orizzonte si prevedono delle future nozze: è arrivata la proposta di matrimonio che tutti i telespettatori della serie aspettavano da tempo.

Una delle coppie più belle delle ultime fiction Mediaset, Serkan e Eda continuano a fare sognare i fan con la loro storia d’amore. Il Bolat è ormai deciso: è la Yildiz la donna che vuole per sempre al suo fianco, crede fortemente nella loro relazione ed è innamorato perso, non resta altro tempo da perdere e decide di chiederle di sposarlo.

L’unica persona cui Serkan ha rivelato le sue intenzioni è Melek che, per antonomasia, non è la persona più affidabile della serie TV turca. Nonostante il Bolat l’abbia pregata che la cosa rimanesse segreta, Melo si è lasciata sfuggire la notizia, senza malizia, come al solito, e si è diffusa a macchia d’olio in men che non si dica.

Anticipazioni Love is in the Air, Serkan fa di tutto per Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air che andranno in onda, come sempre, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:45 su Canale 5, Serkan farà di tutto affinché Eda non scopra con voci di corridoio la sua volontà di sposarla. Per evitare che ciò accada, il Bolat farà di tutto e ricorrerà ad ogni espediente possibile e riesce a tenerla all’oscuro di quanto circola fino alla fine. Ad un certo punto, Serkan si decide a chiederle la mano ed Eda accetta con grande entusiasmo urlando un gioioso “sì”. I due convolano a nozze con le persone a loro più care, una festa in cui Serkan unirà anche il suo percorso lavorativo.

Dal punto di vista lavorativo, intanto, per Serkan le cose si complicano: Aydan chiede a Kemal di collaborare al progetto del porto turistico: il Bolat andrà su tutte le furie. Tuttavia, al matrimonio con Eda ci sarà anche Kemal: sarà un’occasione per i due di abolire ogni contrasto. Alla fine, padre e figlio decidono di darsi finalmente una possibilità.