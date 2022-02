Amici 21, Nunzio non è benvoluto. Un suo compagno: “Con che coraggio” – VIDEO

Nella puntata di domenica di Amici 21 è andato in onda l’ingresso al talent show di Nunzio, ballerino di latino per un altro banco di Raimondo Todaro

A seguito dell’uscita per infortunio di Mattia dalla scuola di Amici 21, la produzione ha proposto a Raimondo Todaro di far sedere al suo posto Nunzio, ballerino di latino che, proprio all’inizio del talent show uscì dal programma dopo una sfida contro Mattia.

Dopo essersi chiariti in diretta ad Amici 21, domenica scorsa, Raimondo Todaro ha deciso di dare una seconda possibilità a Nunzio e farlo entrare nella scuola di Maria De Filippi. Siccome Nunzio non ha completato la quarantena prima di poter entrare nella bolla della casetta, il ballerino per ora non è con i suoi compagni, ma è in albergo in attesa di poter entrare.

Tuttavia, la notizia del suo ingresso nella scuola di Amici non è stata ben accolta da tutti, ancor meno da coloro che ci tenevano particolarmente a Mattia. Questo perché Nunzio ha utilizzato termini accusatori nei confronti di Raimondo Todaro, sostenendo che il maestro avesse preferito l’altro alunno perché in passato Nunzio ha studiato nella scuola di ballo del marito di Francesca Tocca, salvo andar via per studiare altrove. Una sorta di vendetta al talent show che, in realtà, non ha alcun fondamento visto e considerato che è stata una commissione esterna a decidere chi dovesse restare ad Amici.

Amici 21, Christian contro Nunzio: cos’è successo

In aula con Raimondo Todaro, Christian si è lasciato ad un lungo sfogo dovuto a varie cose. La prima è proprio la presenza di Nunzio: “Ha mancato di rispetto a Mattia, a te e alla produzione. Non so con che coraggio ti ripresenti qui”. La mancanza di Mattia si fa sentire evidentemente e la cosa non semplifica il suo percorso verso il serale: “Poi il fatto che non c’è Mattia è un po’ strano. Mi appoggiavo tanto a lui, è come se fossi da solo. Sono un po’ giù”.

Il maestro di latino si è sentito in dovere di dare delle spiegazioni al suo alunno e provare a tirarlo su: “Nunzio ha sbagliato perché ha sbagliato, ma ho capito il momento. Non sono una persona che si attacca a quelle cose lì. Se tu vuoi dirgli ciò che pensi di lui in faccia dillo, ma non vorrei che fosse uno sfogo perché lo percepisci come il sostituto di Mattia”.