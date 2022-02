Amici 21 come Sanremo, tante sorprese per il serale: spuntano i like di Rudy e Lorella

Il serale di Amici 22 si sta avvicinando. Tante le sorprese che attendono il pubblico a partire da una in pieno stile sanremese.

Non solo la vittoria da “Brividi” di Blanco e Mahmood. L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata contrassegnata da un gioco che ha entusiasmato tutti, artisti compresi.

Tutti conoscono il motivo per il quale i cantanti sul palco dell’Ariston dicevano ‘Papalina‘ o ‘Ciao zia Mara‘. Ad aprire le porte è stato Gianni Morandi e molti altri artisti hanno seguito il suo esempio da La Rappresentante di Lista a Michele Bravi, passando per Massimo Ranieri ed Emma.

Il FantaSanremo è nato da un gruppo da un gruppo di amici appassionati del Festival che al bar ‘Corva da Papalina’ di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, hanno dato vita a questo gioco. Il regolamento prevede una dotazione iniziale di 100 ‘baudi’ la moneta virtuale che ha un nome che omaggia Pippo Baudo, per acquistare cinque artisti in gara e nominare capitano uno di loro. L’assegnazione di bonus e malus è legata, oltre che alle classifiche del Festival, anche a come si comportano i singoli artisti. Il boom di questa edizione sanremese sembra aver raggiunto altri lidi, toccando le sponde Mediaset.

Amici 22 come Sanremo, tante sorprese per il serale: spuntano i like di Rudy e Lorella

Arriva il FantaAmici. Il gioco esordirà con l’inizio del Serale. Il meccanismo dovrebbe essere pressappoco lo stesso del FantaSanremo, dunque chi deciderà di partecipare avrà a disposizione un budget per mettere su la sua FantaSquadra. Ogni allievo e ogni professore ha un valore diverso, per cui si dovranno fare scelte ponderate per selezionare i prediletti.

Al momento sui social ci sono diversi account ma quelli ufficiali dovrebbero essere @fantaamiciserale su Instagram e @FantaAmici su Twitter, account seguiti al momento anche da Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Ora come ora sul sito del FantaAmici c’è una sola informazione: “Stiamo tornando”.