Ucraina, la Russia ritira le truppe al confine: “Fallimento della propaganda dell’Occidente”

Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari sulle frontiere ucraine stanno rientrando alle loro basi. A farlo sapere è il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. “Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi”, ha dichiarato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della difesa russa. “Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti”, aggiunge.

“La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo”. Sono le parole diffuse su Telegram dal portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, dopo l’annuncio del ritiro delle truppe russe. Gli Usa nei giorni scorsi avevano previsto un attacco per domani, 16 febbraio 2022.

Contrariamente a quattro annunciato dalle autorità di Mosca però, la Cnn aveva riferito che l’ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina stava proseguendo. “La Russia fa costantemente dichiarazioni. Ecco perché abbiamo la regola di non credere alle affermazioni quando le ascoltiamo, ma di credere quando vediamo. Quando vedremo le truppe russe ritirarsi, crederemo nella riduzione dell’escalation”. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Olaf Scholz a Mosca

Intanto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, questa mattina è giunto a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin con il quale discuterà della crisi ucraina. Secondo quanto trapela, il cancelliere non si sottoporrà al test molecolare anti-Covid russo prima dell’incontro. Effettuerà il tampone con un medico dell’ambasciata tedesca in presenza dei sanitari russi. Anche Emmanuel Macron, presidente francese, ha fatto lo stesso nei giorni scorsi prima del colloquio con Putin.

La Gran Bretagna stringe i tempi e la ministra degli Esteri Liz Truss afferma che Putin ha ancora tempo, ma “limitato” per evitare la guerra in Europa con un attacco all’Ucraina. “I russi hanno affermato di non avere piani per un’invasione, ma dovremo vedere un ritiro su vasta scala delle truppe come dimostrazione”. Le Borse europee procedono in deciso rialzo dopo la chiusura in profondo rossetto dei giorni scorsi.